Gabriel Jesus está fora da temporada do Arsenal. O clube inglês confirmou que o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e será submetido a uma cirurgia. Desta forma, perderá o restante dos jogos da equipe.

O brasileiro se lesionou gravemente durante a partida contra o Manchester United, pela 3ª fase da Copa da Inglaterra, no domingo. Gabriel Jesus deixou o gramado de maca, aos prantos. O técnico do Arsenal, Mikael Arteta, demonstrou preocupação com o lance logo após o jogo.

"Gabriel Jesus passou por avaliações extensas, exames e análises de especialistas que confirmaram que ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Todos no clube estão totalmente focados em apoiar Gabby para garantir que ele esteja de volta à forma física máxima o mais rápido possível."

A lesão, inclusive, é a mesma que afastou Pedro, do Flamengo, e Neymar, do Al-Hilal, dos gramados recentemente. O atacante rubro-negro, inclusive, perdeu a temporada do Brasileirão. Já o jogador da seleção brasileira e do time árabe ficou mais de um ano sem entrar em campo.

Esta é a segunda lesão sofrida por Gabriel Jesus nesta temporada. Ele também teve um problema na virilha, entre o fim de agosto e o início de setembro, que o deixou afastado por cerca de duas semana.

Já no fim de 2022, ele havia passado por uma cirurgia no joelho direito no final de 2022, por causa de uma lesão sofrida na Copa do Mundo do Catar, durante o jogo entre Brasil e Camarões.

Na temporada pelo Arsenal, Gabriel Jesus disputou 26 jogos, marcando sete gols e dando duas assistências.

27 jogos 7 gols 2 assistências 1203 minutos

Como foi o lance da lesão de Gabriel Jesus?

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Gabriel Jesus lesionou-se ao tentar desarmar o adversário, sentindo imediatamente o joelho esquerdo, uma área que já apresentava desconforto anteriormente na partida. Atacante deu um pique para trás e tentou tirar a bola do meia Bruno Fernandes. Ele tropeçou, caiu no chão e logo sentiu o joelho.