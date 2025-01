Por onde anda Gabriel Jesus, o melhor jogador da Copinha de 15?

Gabriel Jesus foi o grande destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2015, defendendo as cores do Palmeiras. Com gols decisivos e um desempenho brilhante, o atacante foi eleito o melhor jogador do torneio, marcando o início de uma trajetória meteórica no futebol. Sua performance na Copinha chamou a atenção da diretoria do clube e da torcida, que rapidamente passaram a depositar grandes expectativas sobre o jovem atleta. O Lance! te conta por onde anda Gabriel Jesus.

Após a Copinha, Gabriel foi integrado ao time profissional do Palmeiras, onde não demorou a se firmar como titular. Durante sua passagem, ele foi peça-chave na conquista do Campeonato Brasileiro de 2016, mostrando faro de gol e maturidade impressionantes para sua idade. Sua evolução rápida e sua capacidade técnica chamaram a atenção de grandes clubes europeus.

Por onde anda Gabriel Jesus?

No final de 2016, Gabriel Jesus foi negociado com o Manchester City, da Inglaterra, em uma das maiores transferências envolvendo um jogador brasileiro naquele período. Sob o comando de Pep Guardiola, o atacante rapidamente se adaptou ao futebol inglês, mostrando sua versatilidade, velocidade e inteligência tática.

Durante sua passagem pelo City, Gabriel conquistou diversos títulos, incluindo o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. Ele também foi presença constante na Seleção Brasileira, participando de competições importantes como a Copa América e a Copa do Mundo.

Novo capítulo no Arsenal

Em 2022, Gabriel Jesus deixou o Manchester City para se juntar ao Arsenal, outro gigante do futebol inglês. No Arsenal, ele assumiu um papel de liderança no ataque, contribuindo com gols e assistências cruciais para o desempenho da equipe na Premier League e em competições internacionais.

A mudança para o Arsenal representou uma nova etapa na carreira de Gabriel Jesus, que continuou a mostrar sua capacidade de decisão em momentos importantes e sua habilidade para jogar tanto como centroavante quanto em posições mais recuadas.

Clubes da carreira

2015–2016: Palmeiras

2017–2022: Manchester City

2022–: Arsenal

O futuro de Gabriel Jesus

Com uma trajetória marcada por títulos, tanto em clubes quanto na Seleção Brasileira, Gabriel Jesus segue como um dos principais atacantes brasileiros no cenário internacional. Aos 28 anos, ele ainda tem muitos anos de futebol pela frente e continua sendo uma referência tanto para jovens jogadores quanto para torcedores que acompanham sua jornada desde a Copinha.