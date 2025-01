Manchester United supera Arsenal nos pênaltis com um a menos

Arsenal e Manchester United se enfretaram pela Copa da Inglaterra, neste domingo (12), e empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, os Red Devils venceram por 5 a 3 com brilho do goleiro Bayindir. Os gols da partida foram marcados por Bruno Fernandes e Gabriel Magalhães.

Bruno Fernandes, meio-campista do United, e Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, foram os autores dos gols, ambos na segunda metade do jogo. A situação do Manchester United complicou-se com a expulsão de Dalot, que deixou a equipe com dez jogadores. Contudo, a atuação do goleiro Bayindir foi determinante para o resultado final. Ele não só defendeu um pênalti de Ödegaard, mantendo o empate, como também se destacou na disputa de pênaltis, parando a cobrança de Havertz e realizando outras defesas cruciais.



Um dos momentos mais tensos foi a lesão de Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, que deixou o campo aos 36 minutos do primeiro tempo após uma jogada com Fernandes. A gravidade da lesão no joelho esquerdo ainda não foi esclarecida, mas a preocupação é evidente, sugerindo um possível afastamento prolongado dos gramados.

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 1 x 1 Manchester United - (3x5 nos pênaltis)

3ª RODADA - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: domingo, 12 de janeiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Arsenal Emirates Stadium Tours, em Londres, na Inglaterra

🥅 Gol: Bruno Fernandes (6'/ 2°T) (MUN); Gabriel Magalhães (17'/ 2°T) (ARS)

⚽ESCALAÇÕES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Jorginho, Merino; Jesus, Havertz, Martinelli

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruben Amorim)

Bayindir; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot; Garnacho, Fernandes; Hojlund