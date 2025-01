Alvo do Flamengo: veja os números de Jorginho com a camisa do Arsenal em 2024

Após contratar o atacante Juninho, o Flamengo pretende anunciar um jogador de peso para o meio-campo. O nome em questão é o de Jorginho, do Arsenal, da Inglaterra. A diretoria rubro-negra iniciou tratativas pelo ítalo-brasileiro. Confira os números do atleta de 33 anos com a camisa dos Gunners em 2024!

Um dos líderes da equipe de Arteta, Jorginho disputou 32 jogos no ano. Destes, 18 no time titular. Confira os números do meia, de acordo com o site "Sofascore Brasil".

⚔️ 32 jogos (18 titular)

🅰️ 2 assistências

🔑 15 passes decisivos

✅ 89% acerto no passe

↗️ 65% acerto no passe longo (!)

🆚 42 desarmes

🦾 100 bolas recuperadas (!)

💪 55% eficiência nos duelos

Entenda o cenário da negociação

O Flamengo pretende buscar a contratação de Jorginho sem custos. Ou seja, o jogador, que tem contrato até o fim de junho deste ano (livre para assinar pré-contrato), teria que conseguir uma liberação do clube londrino. O Rubro-Negro não tem o desejo de esperar até o meio do ano.

Flamengo tem interesse em Jorginho (Foto: Instagram/Arsenal)

O Flamengo acredita que a boa relação do atleta com Arteta, técnico do time londrino, pode facilitar uma possível liberação. Filipe Luís, técnico do Rubro-Negro, já conversou com Jorginho para reafirmar o desejo de contar com ele. José Boto, diretor de futebol, também participou do encontro virtual.

Carreira de Jorginho

Ítalo-brasileiro, Jorginho atuou toda sua carreira no futebol europeu, com destaque para as passagens no Napoli, da Itália, e no Chelsea, da Inglaterra, onde conquistou a Liga dos Campeões. Ele está no Arsenal desde 2022.

Já com a camisa da seleção italiana, o meia foi campeão da Eurocopa em 2021.

