Flamengo abre negociação pela contratação de Jorginho, do Arsenal

O Flamengo iniciou tratativas pelo meia Jorginho, do Arsenal. A ideia do clube carioca é contar com o jogador de 33 anos sem custos. O contrato dele com o clube inglês vai até junho de 2025. A informação é do "GE".

Apesar da possibilidade de contar com o jogador, que pode assinar pré-contrato, sem custos em julho, a cúpula rubro-negra tem interesse pela contratação em imediato.

Jorginho, jogador no alvo do Flamengo, durante partida do Arsenal (Foto: Adrian Dennis/AFP)

* matéria em atualização