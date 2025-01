O técnico Mikael Arteta demonstrou bastante preocupação com a lesão de Gabriel Jesus na derrota do Arsenal para o Manchester United, neste domingo, pela Copa da Inglaterra. A equipe foi derrotada nos pênaltis e se despediu da competição.

continua após a publicidade

➡️Por onde anda Gabriel Jesus, o melhor jogador da Copinha de 2015?

Em entrevista exclusiva à "ESPN", o comandante confirmou que a lesão de Gabriel Jesus foi no joelho. O brasileiro se machucou aos 38 minutos do 2º tempo e deixou a partida de maca aos prantos.

- O Gabriel Jesus é um jogador que não sai de campo. E, quando sai, ainda mais de maca, dá a entender que é uma situação negativa. Ele estava com muita dor também. Estamos muito preocupados com ele.

continua após a publicidade

A grande preocupação é devido ao histórico de lesão de Gabriel Jesus. Na Copa do Mundo de 2022, por exemplo, Gabriel Jesus foi desconvocado devido a uma lesão ligamentar medial no joelho direito. Ele foi submetido a cirurgia.

No início do ano passado, ele também se machucou no mesmo local e ficou um tempo afastado dos gramados. Nesta temporada, Jesus ficou afastado por duas semanas por um problema na virilha.

continua após a publicidade

- Não sabemos ainda se é a mesma coisa [mesma lesão que já teve anteriormente], ou se é algo diferente, mas não está com um cara boa... - afirmou Arteta.

Gabriel Jesus na temporada 24/25

Gabriel Jesus disputou 26 jogos pelo Arsenal nesta temporada 2024/25, marcou sete gols e deu duas assistências.