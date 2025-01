Gabriel Jesus se machuca sozinho e é retirado chorando de Arsenal x Manchester United

Gabriel Jesus sofreu uma lesão durante o jogo do Arsenal contra o Manchester United pela terceira fase da Copa da Inglaterra. O incidente ocorreu no estádio Emirates, neste domingo (12), onde o jogador precisou ser retirado de campo após um confronto com Bruno Fernandes, do Manchester United.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Gabriel Jesus lesionou-se ao tentar desarmar o adversário, sentindo imediatamente o joelho esquerdo, uma área que já apresentava desconforto anteriormente na partida. Esta não é a primeira lesão do atacante na temporada, já que anteriormente ele havia sofrido um problema na virilha que o afastou dos campos por duas semanas. A gravidade da lesão atual ainda não foi divulgada pelo clube, mas a preocupação é grande devido à importância do jogador para a equipe.

Gabriel Jesus tem sido fundamental para o Arsenal na temporada 2024/25, participando de 26 jogos, marcando sete gols e dando duas assistências.

Confira as informações do jogo entre Arsenal e Manchester United

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal x Manchester United

3ª RODADA - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: domingo, 12 de janeiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Arsenal Emirates Stadium Tours, em Londres, na Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+ (straming)

Ambos os times têm desfalques importantes devido a lesões. O Arsenal não contará com Bukayo Saka, Ethan Nwaneri, Ben White e Takehiro Tomiyasu. O Manchester United terá as ausências de Marcus Rashford, Mason Mount, Victor Lindelof e Luke Shaw. As escalações prováveis indicam um Arsenal buscando tirar proveito do mando de campo, enquanto o Manchester United tentará superar as adversidades para avançar na competição.