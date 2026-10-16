Gabriel Jesus tem apresentado números expressivos neste início de trajetória pelo Barcelona. Com três gols e uma assistência em seis partidas, o atacante registra a segunda melhor média de participação direta em gols entre as principais opções ofensivas da equipe na temporada 2026/27. Segundo levantamento, o brasileiro precisa de 38,75 minutos para marcar ou dar um passe para gol, ficando atrás apenas de Raphinha, que tem média de 36,82 minutos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Contratado na última janela de transferências, o camisa 9 soma quatro participações em gols em 155 minutos disputados pelo clube catalão. O desempenho o coloca à frente de nomes como Lamine Yamal, uma das principais referências ofensivas do elenco, que registra uma participação em gol a cada 50,06 minutos em campo.

Gabriel Jesus ganha destaque no ataque do Barcelona

A eficiência do brasileiro também tem sido acompanhada por atuações decisivas. Na terça-feira (13), Gabriel Jesus deu a assistência para Karim Adeyemi marcar na vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray. Antes disso, o atacante já havia balançado as redes no triunfo por 5 a 1 sobre o Feyenoord, pela Champions League.

continua após a publicidade

Na competição continental, Jesus chegou a 27 gols marcados e alcançou Rivaldo na lista de brasileiros com mais gols na história do torneio, ocupando a quarta posição entre os representantes do país.

As boas exibições também têm agradado ao técnico Hansi Flick. Além de conquistar espaço no Barcelona, o atacante volta a estar no radar da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Gabriel Jesus em ação na sua estreia pelo Barcelona (Foto: Reprodução/AFP)

Veja a média de participação em gols dos atacantes do Barcelona

Confira os números das principais opções ofensivas do clube catalão na temporada:

Raphinha: 14 gols e 3 assistências em 626 minutos — uma participação em gol a cada 36,82 minutos. Gabriel Jesus: 3 gols e 1 assistência em 155 minutos — uma participação em gol a cada 38,75 minutos. Lamine Yamal: 8 gols e 9 assistências em 851 minutos — uma participação em gol a cada 50,06 minutos. Karim Adeyemi: 4 gols e 2 assistências em 335 minutos — uma participação em gol a cada 55,83 minutos. Fermín López: 5 gols e 2 assistências em 577 minutos — uma participação em gol a cada 82,43 minutos. Anthony Gordon: 2 gols e 4 assistências em 554 minutos — uma participação em gol a cada 92,33 minutos. Dani Olmo: nenhum gol e 4 assistências em 461 minutos — uma participação em gol a cada 115,25 minutos.

Os números consideram gols e assistências dos jogadores na temporada pelo Barcelona e desconsideram o tempo de acréscimo das partidas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.