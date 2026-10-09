Gabriel Jesus pode igualar melhor início por clube na carreira

Gabriel Jesus começou a temporada 2026/27 em alta pelo Barcelona. Contratado após a saída de Robert Lewandowski e diante de outras baixas no setor ofensivo, o atacante brasileiro soma dois gols em quatro partidas, apesar de ter disputado apenas 41 minutos. No próximo sábado (10), contra o Getafe, ele terá a oportunidade de marcar pela terceira vez em seus cinco primeiros jogos pelo clube catalão e igualar o início que teve no Manchester City e no Arsenal.

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A eficiência do brasileiro também aparece na média de gols por minuto. Com dois gols em 41 minutos, Jesus balança a rede, em média, a cada 20,5 minutos. Um dos tentos foi marcado na vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord, pela Champions League, resultado que o levou a 27 gols na história da competição. Com a marca, ele igualou Rivaldo como o quarto brasileiro com mais gols no torneio, mesmo tendo disputado 18 partidas a menos.

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Gabriel Jesus teve começos marcantes na Inglaterra

No Manchester City, Gabriel Jesus também causou impacto logo nas primeiras partidas. Nos cinco primeiros jogos pelo clube, o brasileiro marcou três gols e deu duas assistências, com média de uma participação direta em gol a cada 58,6 minutos.

Contratado em 2017, o atacante se tornou uma das peças importantes da equipe comandada por Pep Guardiola. Ao longo de sua passagem pelo time de Manchester, conquistou 11 títulos oficiais, incluindo quatro edições da Premier League, antes de se transferir para o Arsenal, em julho de 2022.

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A chegada ao clube londrino, então comandado por Mikel Arteta, trouxe mais um início positivo. Nos cinco primeiros jogos pelo Arsenal, Jesus marcou três gols e registrou média de uma participação em gol a cada 72,7 minutos, repetindo o número de gols alcançado no começo de sua trajetória pelo City.

Na última temporada, o brasileiro conquistou seu quinto título da Premier League, o primeiro pelo Arsenal, e passou a dividir com Fernandinho a segunda posição entre os brasileiros com mais conquistas da competição. Ederson lidera o ranking, com seis títulos.

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Jesus também está entre os brasileiros que mais marcaram gols na história do Campeonato Inglês. Com 79 gols, ocupa a segunda posição, atrás de Roberto Firmino, que balançou as redes 82 vezes.

Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

Início no Barcelona pode ajudar em retorno à Seleção

O bom momento no Barcelona também coloca Gabriel Jesus na disputa por uma vaga na Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti já declarou publicamente que acompanha o atacante de olho em futuras convocações.

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Pela equipe nacional, Jesus soma 19 gols em 64 partidas e é o quarto maior artilheiro brasileiro em atividade, segundo o levantamento apresentado. O atacante também participou da campanha do título da Copa América de 2019, disputada no Brasil, quando marcou na semifinal contra a Argentina e na decisão diante do Peru.

Diante do Getafe, o brasileiro poderá alcançar três gols nos cinco primeiros jogos pelo Barcelona, repetindo o número registrado nos começos de suas passagens pelo Manchester City e pelo Arsenal. A marca ampliaria o retrospecto de boas estreias do atacante em novos clubes.

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Gabriel Jesus comemorando gol pelo Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

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