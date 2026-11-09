Futuro de Musiala no Bayern entra em xeque após diagnóstico

O camisa 10 do Bayern de Munique, Jamal Musiala, enfrenta um problema que vai além das lesões que atrapalharam sua última temporada. O meia foi diagnosticado com crises de ausência, um tipo de epilepsia causado por uma disfunção neurológica. O quadro apareceu depois de episódios de desmaio em jogos da pré-temporada. Uli Hoeness, presidente honorário do clube, afirmou que a doença pode dificultar a volta do jogador aos gramados.

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Em entrevista ao canal BR24, o dirigente comparou o caso ao do técnico Vincent Kompany, que teve irritação meníngea, e disse que as situações são bem diferentes.

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— Com o Musiala, a situação é completamente diferente. Estamos diante de um dilema. Ele tem uma doença que não pode ser curada, mas que pode ser controlada, até certo ponto, com medicação — disse Hoeness.

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Futuro de Musiala incerto no Bayern

O Bayern discute uma possível rescisão de contrato com o jogador. Hoeness questionou se o meia voltará ao nível que já mostrou e lembrou que o salário segue em dia.

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— Será que ele vai voltar a atingir o nível de rendimento que tinha? Ele continua recebendo o salário, claro. Mas imaginem se o Bayern fosse agora questionar o contrato e dissesse: "O que ele é capaz de oferecer agora já não corresponde ao que estava estipulado no contrato" — afirmou o dirigente.

Musiala não joga desde setembro de 2026. Ele sofreu uma ruptura de fibras musculares na coxa direita durante o aquecimento para Alemanha x Holanda, pela Liga das Nações.

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Com tantas dúvidas sobre o camisa 10, o Bayern olha para o mercado. Segundo a imprensa alemã, o clube mira Martin Odegaard, capitão do Arsenal. O norueguês tem contrato com os Gunners até junho de 2028 e ainda hesita em renovar. Se não houver acordo, o time inglês aceitaria negociá-lo com os alemães.

Bayern de Munique projeta futuro incerto para Musiala (Foto: Reprodução/Instagram)

Histórico do Camisa 10

A preocupação com o meia começou na pré-temporada. Ele desmaiou duas vezes em campo, com três dias de intervalo. O primeiro caso foi em 15 de agosto, na vitória do Bayern por 3 a 1 sobre o RB Leipzig, na Allianz Arena. Musiala entrou no segundo tempo, fez o terceiro gol e caiu no gramado pouco depois. Ele recuperou a consciência ainda em campo e saiu andando, com ajuda dos socorristas. Os exames não mostraram nada grave. Na época, a imprensa alemã culpou o calor, já que Munique registrou 34ºC. O diretor esportivo Max Eberl disse que o jogador estava bem.

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O segundo foi em 18 de agosto, na vitória por 4 a 2 sobre o Heidenheim, em amistoso. Musiala começou no banco, entrou aos 16 minutos do segundo tempo, no lugar de Saibari, e desabou poucos minutos depois. Ele parecia atordoado e precisou de atendimento médico antes de sair. Cerca de uma hora depois, o meia foi às redes sociais para tranquilizar os torcedores. Explicou que tem ausências breves e temporárias, "bem tratáveis", que recebe acompanhamento médico e que não corre outros riscos. Disse também que quis manter a rotina e seguir jogando. Kompany afirmou que não era apenas efeito do calor e que o clube já conhecia a condição antes de ela vir a público. O Bayern manteve o jogador fora do início da temporada.

Os desmaios vieram depois de um período já difícil. Em julho de 2025, no Mundial de Clubes, Musiala fraturou a fíbula e deslocou o tornozelo em choque com Donnarumma, então goleiro do PSG, nas quartas de final. Foi operado e ficou cerca de seis meses parado. Voltou em janeiro, mas levou uma distensão no tornozelo esquerdo em março. Na temporada 2025/26, jogou só 15 vezes, com três gols e quatro assistências, e ainda assim chegou à Copa do Mundo de 2026, a segunda da carreira.

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Na temporada atual, fez dois gols e deu uma assistência em quatro jogos antes de se machucar de novo. A lesão na coxa aconteceu em 24 de setembro, na estreia de Jürgen Klopp como técnico da Alemanha, em Amsterdã. O meia sentiu o músculo no aquecimento e foi trocado por Nadiem Amiri. O jogo terminou 1 a 1. Musiala deixou a concentração para se tratar em Munique, e Florian Wirtz e Jonathan Burkardt foram chamados. Pelo Bayern, ele soma 71 gols e 38 assistências em 235 jogos, e seu contrato vai até junho de 2030.

A doença diagnosticada tem cura ou tratamento?

Crises de ausência são interrupções breves da consciência, de poucos segundos, causadas por uma atividade elétrica anormal no cérebro. O quadro clássico é de olhar parado e "desligamento", sem convulsão nem queda. Por isso, os desmaios vistos nos jogos fogem um pouco desse padrão. O Bayern não revelou o tipo exato, a frequência das crises nem o remédio usado por Musiala.

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Não existe cura definitiva. O tratamento é feito com medicamentos que buscam controlar as crises. A escolha destes depende da idade e dos efeitos colaterais de cada paciente. Estudos indicam controle das crises em 70% a 80% dos casos, mas cerca de 20% dos pacientes com epilepsias desse grupo não respondem bem aos remédios. Quando há também mioclonias, convulsões ou sensibilidade à luz, o quadro tende a ser mais difícil de controlar.

Essa é uma explicação geral e não serve como diagnóstico. Apenas a equipe médica de Musiala pode dizer qual é o prognóstico dele.