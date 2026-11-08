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Inter de Milão marca dois gols em sete minutos, vence o Como e impõe 5ª derrota a Fàbregas na Serie A

Donos de casa derrotaram o adversário com gols de Esposito e Thuram

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 16:34
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Jogadores do Inter de Milão disputam a bola com adversários de uniforme branco durante a partida.
O atacante francês Marcus Thuram, da Inter de Milão, disputa a bola com o zagueiro alemão Marc-Oliver Kempf, do Como, durante partida válida pela Serie A, neste domingo (8), no estádio San Siro, em Milão, na Itália. (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

A Inter de Milão venceu o Como por 2 a 0 neste domingo (8), no Stadio Giuseppe Meazza, pela Serie A 2026/2027. Com dois gols marcados ainda no primeiro tempo, Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram garantiram o resultado para a equipe comandada por Cristian Chivu. Depois de construir a vantagem rapidamente, a Inter manteve o controle das ações e criou oportunidades para ampliar, mas não voltou a balançar as redes.

Como foi o jogo entre Inter de Milão e Como

Primeiro tempo

O Como começou a partida tentando avançar suas linhas, mas encontrou dificuldades para conter os contra-ataques da Inter de Milão. Aos 11 minutos, a equipe da casa aproveitou um espaço na defesa adversária para abrir o placar. Francesco Pio Esposito recebeu em velocidade e finalizou de pé esquerdo para fazer 1 a 0.

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Sete minutos depois, a Inter voltou a encontrar espaços e ampliou. Marcus Thuram recebeu dentro da área e bateu no canto inferior esquerdo, sem dar chances de defesa ao goleiro Robert Sánchez.

Com a vantagem de dois gols, a equipe de Cristian Chivu passou a administrar melhor a partida, sem deixar de buscar o ataque. Federico Dimarco, Nicolò Barella e Carlos Augusto participaram de outras tentativas ofensivas, enquanto o Como teve dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras.

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Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Como promoveu mudanças para tentar reagir, mas a Inter de Milão continuou encontrando espaços no campo ofensivo. A equipe da casa manteve o volume de jogo e chegou perto de ampliar em oportunidades com Dimarco e Thuram.

A superioridade ofensiva da Inter também apareceu nos números: foram 14 finalizações ao longo da partida, contra apenas cinco do adversário. A equipe milanesa ainda registrou 1,86 de gols esperados (xG), enquanto o Como terminou com apenas 0,20.

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Apesar das oportunidades criadas, o placar não mudou. A Inter fez novas substituições para administrar o resultado, enquanto o Como tentou encontrar alternativas ofensivas. Sem conseguir superar a defesa adversária, os visitantes terminaram a partida sem marcar. Vitória da Inter de Milão por 2 a 0.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡: A Inter de Milão resolveu a partida ainda no primeiro tempo. Com gols de Esposito aos 11 minutos e Thuram aos 18, a equipe aproveitou os espaços deixados pelo Como e construiu uma vantagem que conseguiu administrar até o fim.

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Deu aula 👍: Marcus Thuram. Além de marcar o segundo gol, o atacante foi uma das principais referências ofensivas da Inter e ajudou a manter a pressão sobre a defesa adversária.

Ficou abaixo 📉: O setor ofensivo do Como. A equipe terminou com apenas cinco finalizações, uma delas no alvo, e não conseguiu transformar suas tentativas em perigo real para a defesa da Inter.

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Não vou ver isso sozinho 😧: A diferença na produção ofensiva. A Inter de Milão terminou com 14 finalizações e 1,86 de xG, contra cinco chutes e 0,20 de xG do Como. Os números mostram a distância entre as equipes na criação de oportunidades.

Escalações

Inter de Milão

Técnico: Cristian Chivu

Josep Martínez; Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Carlos Augusto; Federico Dimarco, Piotr Zielinski, Hakan Çalhanoglu, Nicolò Barella, Djed Spence; Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito.

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Entraram: Ange-Yoan Bonny, Andy Diouf, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard e Petar Sučić.

Como

Técnico: Cesc Fàbregas

Robert Sánchez; Álex Valle, Marc Oliver Kempf, Jacobo Ramón, Yan Couto; Luis Milla, Máximo Perrone, Martin Baturina; Nico Paz, Cunha e Tasos Douvikas.

Entraram: Maxence Caqueret, Mattia Liberali, Samuele Ricci, Ivan Smolcic e Kaiki.

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