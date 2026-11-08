Villarreal decide no fim, vence Getafe e soma três pontos na La Liga

O Villarreal venceu o Getafe por 2 a 0 neste domingo (8), no Estadio de la Cerámica, pela 12ª rodada da La Liga 2026/2027. Depois de um primeiro tempo sem gols, a equipe da casa resolveu a partida nos minutos finais, com Tajon Buchanan, aos 34 minutos, e Carlos Romero, aos 45 da etapa final. Nicolas Pepe e Ayoze Pérez deram as assistências dos gols.

Como foi o jogo entre Villarreal e Getafe

Primeiro tempo

O Villarreal assumiu o protagonismo desde o início, com mais posse de bola e presença no campo ofensivo. A equipe criou oportunidades com Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan, Logan Costa e Alberto Moleiro, mas encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em gols.

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O Getafe, por sua vez, tentou explorar as oportunidades que teve para chegar ao ataque. Mario Martín e Sebastián Boselli apareceram em tentativas ofensivas, mas também não conseguiram superar a defesa adversária. Aos 31 minutos, Mario Martín recebeu cartão amarelo por uma entrada perigosa.

Mesmo com as iniciativas dos dois lados, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Villarreal manteve a iniciativa e seguiu pressionando em busca do primeiro gol. A insistência foi recompensada aos 79 minutos. Nicolas Pepe participou da construção da jogada e deu a assistência para Tajon Buchanan abrir o placar, colocando os mandantes em vantagem.

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O gol obrigou o Getafe a buscar uma reação nos minutos finais, mas a equipe visitante não conseguiu encontrar espaços para ameaçar o resultado. Aos 90 minutos, Carlos Romero recebeu passe de Ayoze Pérez e marcou o segundo gol do Villarreal, confirmando a vitória por 2 a 0.

O Getafe ainda tentou reagir com alterações, mas não conseguiu evitar a derrota. A equipe da casa administrou a vantagem até o apito final.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡: A eficiência do Villarreal na reta final. Depois de encontrar dificuldades para furar a defesa do Getafe durante boa parte do jogo, a equipe marcou duas vezes nos últimos 11 minutos e garantiu os três pontos.

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Deu aula 👍: Tajon Buchanan. O atacante saiu do banco de destaques ofensivos para abrir o placar aos 79 minutos e mudar o cenário da partida.

Ficou abaixo 📉: O ataque do Getafe. A equipe teve dificuldades para construir jogadas de perigo e não conseguiu reagir depois de sofrer o primeiro gol.

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Não vou ver isso sozinho 😧: O Villarreal precisou esperar até os minutos finais para confirmar a vitória. Depois de Buchanan abrir o placar aos 79, Carlos Romero fechou o resultado aos 90 minutos.

Ficha técnica

Villarreal 2 x 0 Getafe

Competição: La Liga 2026/2027, 12ª rodada Data: domingo (8) Local: Estadio de la Cerámica, Villarreal (Espanha) Gols: Tajon Buchanan, aos 34 minutos do segundo tempo; Carlos Romero, aos 45 minutos do segundo tempo Assistências: Nicolas Pepe e Ayoze Pérez

Villarreal

Técnico: Iñigo Pérez

P. Gulácsi; Carlos Romero, Renato Veiga, Logan Costa, Santiago Mouriño; Alberto Moleiro, Pape Gueye, Carlos Maciá; Tajon Buchanan, Georges Mikautadze e Tani Oluwaseyi.

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Entraram: Santi Comesaña, A. Freeman, N. Pepe, Ayoze Pérez e Nathan Saliba.

Getafe

Técnico: José Bordalás

David Soria; J. Mojica, Djené Dakonam, Sebastián Boselli, Dani Carvajal; Nemanja Gudelj, Orel Mangala, Mario Martín; Martín Satriano, Andrés García e Enes Ünal.

Entraram: Iván Azón, Kiko Femenía, Francho Serrano e Ramón Terrats.