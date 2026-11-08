Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Villarreal decide no fim, vence Getafe e soma três pontos na La Liga

Com gols de Tajon Buchanan e Carlos Romero nos minutos finais, equipe da casa garantiu a vitória por 2 a 0 pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 16:41
Favorite o Lance! no Google
Jogador do Villarreal CF celebra durante partida da La Liga
O zagueiro espanhol Carlos Romero, do Villarreal, comemora o segundo gol da equipe na partida contra o Getafe, pela La Liga, neste domingo (8), no Estadio de la Cerámica, em Vila-real, na Espanha. (Foto: Jose Jordan/AFP)

O Villarreal venceu o Getafe por 2 a 0 neste domingo (8), no Estadio de la Cerámica, pela 12ª rodada da La Liga 2026/2027. Depois de um primeiro tempo sem gols, a equipe da casa resolveu a partida nos minutos finais, com Tajon Buchanan, aos 34 minutos, e Carlos Romero, aos 45 da etapa final. Nicolas Pepe e Ayoze Pérez deram as assistências dos gols.

Como foi o jogo entre Villarreal e Getafe

Primeiro tempo

O Villarreal assumiu o protagonismo desde o início, com mais posse de bola e presença no campo ofensivo. A equipe criou oportunidades com Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan, Logan Costa e Alberto Moleiro, mas encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em gols.

continua após a publicidade

O Getafe, por sua vez, tentou explorar as oportunidades que teve para chegar ao ataque. Mario Martín e Sebastián Boselli apareceram em tentativas ofensivas, mas também não conseguiram superar a defesa adversária. Aos 31 minutos, Mario Martín recebeu cartão amarelo por uma entrada perigosa.

Mesmo com as iniciativas dos dois lados, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Villarreal manteve a iniciativa e seguiu pressionando em busca do primeiro gol. A insistência foi recompensada aos 79 minutos. Nicolas Pepe participou da construção da jogada e deu a assistência para Tajon Buchanan abrir o placar, colocando os mandantes em vantagem.

continua após a publicidade

O gol obrigou o Getafe a buscar uma reação nos minutos finais, mas a equipe visitante não conseguiu encontrar espaços para ameaçar o resultado. Aos 90 minutos, Carlos Romero recebeu passe de Ayoze Pérez e marcou o segundo gol do Villarreal, confirmando a vitória por 2 a 0.

O Getafe ainda tentou reagir com alterações, mas não conseguiu evitar a derrota. A equipe da casa administrou a vantagem até o apito final.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡: A eficiência do Villarreal na reta final. Depois de encontrar dificuldades para furar a defesa do Getafe durante boa parte do jogo, a equipe marcou duas vezes nos últimos 11 minutos e garantiu os três pontos.

continua após a publicidade

Deu aula 👍: Tajon Buchanan. O atacante saiu do banco de destaques ofensivos para abrir o placar aos 79 minutos e mudar o cenário da partida.

Ficou abaixo 📉: O ataque do Getafe. A equipe teve dificuldades para construir jogadas de perigo e não conseguiu reagir depois de sofrer o primeiro gol.

continua após a publicidade

Não vou ver isso sozinho 😧: O Villarreal precisou esperar até os minutos finais para confirmar a vitória. Depois de Buchanan abrir o placar aos 79, Carlos Romero fechou o resultado aos 90 minutos.

Ficha técnica

Villarreal 2 x 0 Getafe

  1. Competição: La Liga 2026/2027, 12ª rodada
  2. Data: domingo (8)
  3. Local: Estadio de la Cerámica, Villarreal (Espanha)
  4. Gols: Tajon Buchanan, aos 34 minutos do segundo tempo; Carlos Romero, aos 45 minutos do segundo tempo
  5. Assistências: Nicolas Pepe e Ayoze Pérez

Villarreal

Técnico: Iñigo Pérez

P. Gulácsi; Carlos Romero, Renato Veiga, Logan Costa, Santiago Mouriño; Alberto Moleiro, Pape Gueye, Carlos Maciá; Tajon Buchanan, Georges Mikautadze e Tani Oluwaseyi.

continua após a publicidade

Entraram: Santi Comesaña, A. Freeman, N. Pepe, Ayoze Pérez e Nathan Saliba.

Getafe

Técnico: José Bordalás

David Soria; J. Mojica, Djené Dakonam, Sebastián Boselli, Dani Carvajal; Nemanja Gudelj, Orel Mangala, Mario Martín; Martín Satriano, Andrés García e Enes Ünal.

Entraram: Iván Azón, Kiko Femenía, Francho Serrano e Ramón Terrats.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Retrato próximo de homem com cabelo preso para trás, expressão neutra, jaqueta preta, fundo desfocado.

Sem categoria

Filipe Luís vive má fase no Monaco e tem aproveitamento de apenas 20% na Ligue 1

Há 1 minuto
Marcelo Gallardo em ação pelo Equador no duelo da Coreia do Sul

Futebol Internacional

Equador é convocado com jogadores de Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e Inter

Há 36 minutos
Jogadores do Manchester United x Aston Villa em duelo perto da linha de gol, partida da Premier League, estádio lotado.

Sem categoria

Manchester United e Aston Villa empatam em jogo de oito gols pela Premier League

Há 1 hora
Jogadores do Inter de Milão disputam a bola com adversários de uniforme branco durante a partida.

Futebol Internacional

Inter de Milão marca dois gols em sete minutos, vence o Como e impõe 5ª derrota a Fàbregas na Serie A

Há 1 hora
Rafael Cabral, goleiro do Real Salt Lake, celebra em campo segurando toalha e garrafa após a partidação

Futebol Internacional

Ex-Santos, Rafael Cabral celebra vaga nos playoffs da MLS

Há 4 horas
Evanilson em campo pelo Team Vitality, ao lado de companheiro, em jogo de futebol num estádio lotado.

Futebol Internacional

Evanilson marca pelo quarto jogo seguido em vitória do Bournemouth

Há 4 horas
Mais LANCE!
Evanilson celebra com companheiro, camisa branca e logotipo Vitality, em campo durante a partida.

Com gol relâmpago de Evanilson, Bournemouth bate Ipswich pela Premier League

Serie A TIM 2026/2027 - Internazionale x Como

Internazionale x Como: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Fiorentina x Juventus

Fiorentina x Juventus: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Manchester United x Aston Villa

Manchester United x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Crystal Palace x Liverpool

Crystal Palace x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Sunderland x Chelsea

Sunderland x Chelsea: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Genoa x Milan

Genoa x Milan: onde assistir, horário e escalações

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (08/11/2026)

Franco Colapinto é torcedor do Boca Juniors

Em Interlagos, para a F1, Colapinto celebra título do Boca Juniors

Roger Flores, comentarista da Globo (Foto: Reprodução)

Roger Flores critica declaração de Raphinha sobre Ancelotti: 'Não dá'

PSG x Troyes: Zabarnyi celebra; um levanta o dedo, sorrindo (THOMAS SAMSON/AFP)

PSG bate Troyes pela Ligue 1 e chega à 11ª vitória seguida

Merentiel e Enner Valencia beijando a taça, comemorando título da Liga Argentina

Com gol de Enner Valencia no fim, Boca Juniors é campeão da Liga Argentina

Mbappé do Real Madrid celebra, apontando, durante duelo contra Valencia pela La Liga (JOSE JORDAN / AFP)

Mbappé marca, e Real Madrid goleia Valencia fora na La Liga