Villarreal decide no fim, vence Getafe e soma três pontos na La Liga
Com gols de Tajon Buchanan e Carlos Romero nos minutos finais, equipe da casa garantiu a vitória por 2 a 0 pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol
O Villarreal venceu o Getafe por 2 a 0 neste domingo (8), no Estadio de la Cerámica, pela 12ª rodada da La Liga 2026/2027. Depois de um primeiro tempo sem gols, a equipe da casa resolveu a partida nos minutos finais, com Tajon Buchanan, aos 34 minutos, e Carlos Romero, aos 45 da etapa final. Nicolas Pepe e Ayoze Pérez deram as assistências dos gols.
Como foi o jogo entre Villarreal e Getafe
Primeiro tempo
O Villarreal assumiu o protagonismo desde o início, com mais posse de bola e presença no campo ofensivo. A equipe criou oportunidades com Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan, Logan Costa e Alberto Moleiro, mas encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em gols.
O Getafe, por sua vez, tentou explorar as oportunidades que teve para chegar ao ataque. Mario Martín e Sebastián Boselli apareceram em tentativas ofensivas, mas também não conseguiram superar a defesa adversária. Aos 31 minutos, Mario Martín recebeu cartão amarelo por uma entrada perigosa.
Mesmo com as iniciativas dos dois lados, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Villarreal manteve a iniciativa e seguiu pressionando em busca do primeiro gol. A insistência foi recompensada aos 79 minutos. Nicolas Pepe participou da construção da jogada e deu a assistência para Tajon Buchanan abrir o placar, colocando os mandantes em vantagem.
O gol obrigou o Getafe a buscar uma reação nos minutos finais, mas a equipe visitante não conseguiu encontrar espaços para ameaçar o resultado. Aos 90 minutos, Carlos Romero recebeu passe de Ayoze Pérez e marcou o segundo gol do Villarreal, confirmando a vitória por 2 a 0.
O Getafe ainda tentou reagir com alterações, mas não conseguiu evitar a derrota. A equipe da casa administrou a vantagem até o apito final.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡: A eficiência do Villarreal na reta final. Depois de encontrar dificuldades para furar a defesa do Getafe durante boa parte do jogo, a equipe marcou duas vezes nos últimos 11 minutos e garantiu os três pontos.
Deu aula 👍: Tajon Buchanan. O atacante saiu do banco de destaques ofensivos para abrir o placar aos 79 minutos e mudar o cenário da partida.
Ficou abaixo 📉: O ataque do Getafe. A equipe teve dificuldades para construir jogadas de perigo e não conseguiu reagir depois de sofrer o primeiro gol.
Não vou ver isso sozinho 😧: O Villarreal precisou esperar até os minutos finais para confirmar a vitória. Depois de Buchanan abrir o placar aos 79, Carlos Romero fechou o resultado aos 90 minutos.
Ficha técnica
Villarreal 2 x 0 Getafe
- Competição: La Liga 2026/2027, 12ª rodada
- Data: domingo (8)
- Local: Estadio de la Cerámica, Villarreal (Espanha)
- Gols: Tajon Buchanan, aos 34 minutos do segundo tempo; Carlos Romero, aos 45 minutos do segundo tempo
- Assistências: Nicolas Pepe e Ayoze Pérez
Villarreal
Técnico: Iñigo Pérez
P. Gulácsi; Carlos Romero, Renato Veiga, Logan Costa, Santiago Mouriño; Alberto Moleiro, Pape Gueye, Carlos Maciá; Tajon Buchanan, Georges Mikautadze e Tani Oluwaseyi.
Entraram: Santi Comesaña, A. Freeman, N. Pepe, Ayoze Pérez e Nathan Saliba.
Getafe
Técnico: José Bordalás
David Soria; J. Mojica, Djené Dakonam, Sebastián Boselli, Dani Carvajal; Nemanja Gudelj, Orel Mangala, Mario Martín; Martín Satriano, Andrés García e Enes Ünal.
Entraram: Iván Azón, Kiko Femenía, Francho Serrano e Ramón Terrats.
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