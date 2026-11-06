Cláusula no Bayern pode levar Harry Kane de volta ao Tottenham
Acordo daria ao clube inglês prioridade em uma eventual negociação pelo atacante
O futuro de Harry Kane ganhou um novo capítulo após a renovação de contrato com o Bayern de Munique. Apesar de ter ampliado seu vínculo com o clube alemão até junho de 2029, o atacante inglês ainda pode ter um caminho aberto para retornar ao Tottenham, equipe na qual se tornou um dos maiores ídolos da história.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Segundo o jornal britânico The Telegraph, os Spurs mantêm um direito de preferência em uma eventual transferência do jogador. A condição teria sido estabelecida em 2023, quando Kane deixou a Inglaterra para defender o Bayern, e continuaria válida mesmo após a assinatura do novo contrato.
Na prática, caso o clube alemão receba e aceite uma proposta de outra equipe pelo atacante, o Tottenham teria a oportunidade de igualar os valores oferecidos e entrar na disputa pela contratação.
A cláusula, entretanto, não representa uma obrigação de retorno. Para que uma transferência aconteça, Kane também precisaria concordar com a negociação, já que a decisão de voltar ao futebol inglês dependeria de sua vontade.
Harry Kane renova contrato com o Bayern de Munique
Nesta quinta-feira (5), o Bayern de Munique anunciou a renovação do contrato de Harry Kane até 30 de junho de 2029. O novo acordo reforça a intenção do clube de manter o atacante como uma das principais referências do elenco nas próximas temporadas.
Aos 33 anos, o inglês atravessa uma fase de destaque na Alemanha. Desde sua chegada, em 2023, Kane acumulou 156 gols em 161 partidas, números que demonstram sua importância para o setor ofensivo da equipe bávara.
O atacante também vive um momento especial após a conquista da Bola de Ouro, reconhecimento individual que reforçou seu protagonismo no futebol internacional.
Após a renovação, Kane destacou sua identificação com o Bayern e a adaptação de sua família à vida em Munique. O jogador demonstrou satisfação com a continuidade do projeto e com a possibilidade de conquistar novos títulos pelo clube.
Tottenham mantém possibilidade de reencontro com seu ídolo
Antes de se transferir para o Bayern, Harry Kane construiu uma trajetória histórica pelo Tottenham. Revelado pelo clube londrino, o atacante se tornou o maior artilheiro da história dos Spurs, com 280 gols em competições oficiais.
Sua saída, em 2023, marcou o encerramento de uma longa passagem pela equipe inglesa, mas não eliminou completamente a possibilidade de um reencontro.
O direito de preferência mencionado pelo The Telegraph pode colocar o Tottenham em uma posição privilegiada caso o Bayern decida negociar o jogador no futuro. Ainda assim, a existência da cláusula não significa que uma transferência esteja sendo discutida.
Futebol Internacional
Irmãos Bellingham são convocados juntos pela primeira vez para a InglaterraHá 3 minutos
Futebol Internacional
Xabi Alonso elogia Estêvão, mas faz mistério sobre sequência como titularHá 10 minutos
Futebol Internacional
Ex-Santos faz golaço por gigante europeu em goleadaHá 23 minutos
Futebol Internacional
Gabriel Jesus reencontra Atlético de Madrid com retrospecto positivoHá 54 minutos
Onde Assistir
Sevilla x Alavés: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Futebol Internacional
Espanhóis questionam convocação de Raphinha na Seleção BrasileiraHá 1 hora
Mais LANCE!