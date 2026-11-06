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Cláusula no Bayern pode levar Harry Kane de volta ao Tottenham

Acordo daria ao clube inglês prioridade em uma eventual negociação pelo atacante

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 13:45
Supervisionado porGustavo Loio,
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Homem de terno preto no palco segurando o troféu Ballon d'Or na cerimônia.
Harry Kane renovou seu contrato com o Bayern de Munique até junho de 2029 (Foto: Franck Fife / AFP)

O futuro de Harry Kane ganhou um novo capítulo após a renovação de contrato com o Bayern de Munique. Apesar de ter ampliado seu vínculo com o clube alemão até junho de 2029, o atacante inglês ainda pode ter um caminho aberto para retornar ao Tottenham, equipe na qual se tornou um dos maiores ídolos da história.

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Segundo o jornal britânico The Telegraph, os Spurs mantêm um direito de preferência em uma eventual transferência do jogador. A condição teria sido estabelecida em 2023, quando Kane deixou a Inglaterra para defender o Bayern, e continuaria válida mesmo após a assinatura do novo contrato.

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Na prática, caso o clube alemão receba e aceite uma proposta de outra equipe pelo atacante, o Tottenham teria a oportunidade de igualar os valores oferecidos e entrar na disputa pela contratação.

A cláusula, entretanto, não representa uma obrigação de retorno. Para que uma transferência aconteça, Kane também precisaria concordar com a negociação, já que a decisão de voltar ao futebol inglês dependeria de sua vontade.

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Harry Kane renova contrato com o Bayern de Munique

Nesta quinta-feira (5), o Bayern de Munique anunciou a renovação do contrato de Harry Kane até 30 de junho de 2029. O novo acordo reforça a intenção do clube de manter o atacante como uma das principais referências do elenco nas próximas temporadas.

Harry Kane em coletiva de imprensa anunciando renovação de contrato.
Harry Kane renovou seu contrato com o Bayern de Munique até junho de 2029 (Foto: Divulgação)

Aos 33 anos, o inglês atravessa uma fase de destaque na Alemanha. Desde sua chegada, em 2023, Kane acumulou 156 gols em 161 partidas, números que demonstram sua importância para o setor ofensivo da equipe bávara.

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O atacante também vive um momento especial após a conquista da Bola de Ouro, reconhecimento individual que reforçou seu protagonismo no futebol internacional.

Após a renovação, Kane destacou sua identificação com o Bayern e a adaptação de sua família à vida em Munique. O jogador demonstrou satisfação com a continuidade do projeto e com a possibilidade de conquistar novos títulos pelo clube.

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Tottenham mantém possibilidade de reencontro com seu ídolo

Antes de se transferir para o Bayern, Harry Kane construiu uma trajetória histórica pelo Tottenham. Revelado pelo clube londrino, o atacante se tornou o maior artilheiro da história dos Spurs, com 280 gols em competições oficiais.

Harry Kane em ação pelo Tottenham (Foto: Adran Dennis/AFP)
Tottenham mantém direito de preferência em uma eventual negociação por Harry Kane, segundo a imprensa britânica (Foto: Adran Dennis / AFP)

Sua saída, em 2023, marcou o encerramento de uma longa passagem pela equipe inglesa, mas não eliminou completamente a possibilidade de um reencontro.

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O direito de preferência mencionado pelo The Telegraph pode colocar o Tottenham em uma posição privilegiada caso o Bayern decida negociar o jogador no futuro. Ainda assim, a existência da cláusula não significa que uma transferência esteja sendo discutida.

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