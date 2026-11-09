Filipe Luís vira assunto no exterior após tomar empate: 'Não é'

O momento de Filipe Luís no Monaco virou assunto após mais um tropeço no Campeonato Francês. Neste domingo (8), a equipe comandada pelo brasileiro empatou em 1 a 1 com o Le Mans, pela 10ª rodada da Ligue 1, e chegou ao quinto jogo consecutivo sem vencer na competição. Nas redes sociais, o desempenho do treinador e da equipe passou a ser questionado.

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O retrospecto recente do Monaco preocupa. Nos últimos cinco compromissos pela Ligue 1, foram três empates e duas derrotas, com cinco gols marcados e oito sofridos. O aproveitamento no período é de apenas 20%, cenário que aumenta a pressão sobre o trabalho de Filipe Luís.

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Além dos resultados, os números mostram dificuldades defensivas e ofensivas. A equipe criou cinco grandes chances de gol e concedeu outras 14 aos adversários. Mesmo com média de 57,6% de posse de bola, o Monaco não conseguiu transformar o controle das partidas em vitórias.

Veja a repercussão:

Tradução: Qual é o problema? Raramente vi um jogo tão vergonhoso desde Philippe Clement. Decepcionado por Filipe Luís, mas isso cheira claramente mal para ele. 1 chute só na segunda parte, como é possível? Nenhuma vontade em campo. Dá vontade de vomitar.

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Tradução: Vergonha absoluta. Desde que os meios de comunicação elogiaram Filipe Luís, voltamos ao Monaco de Adi Hütter. É horrível o que vemos semana após semana. 0 engajamento, 0 vontade.

Le Mans é o time contra o qual você faz sua diferença de gols.

Ufa, é a trégua!

Tradução: Nenhum respeito pelos caras na torcida e ainda mais Abline nem um olhar à saída em nossa direção, exceto 3-4 no final que vieram os outros não merecem que a gente esteja lá pra apoiá-los aliás Filipe Luis obrigado de novo pelos seus substituições…

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Tradução: Desculpe-me, mas é em grande parte para FILIPE LUIS

Tradução: Se você segue o clube, você vai saber que não é o Filipe Luís o problema.

São os preguiçosos em campo e o DG.

Tradução: Não aguento mais esse clube. Eles vão nos fazer passar o Filipe Luís por um inútil também.

Tradução: Tem uns monegasques que superestimam nossos jogadores, mdr, a gente tem um elenco desequilibrado com jogadores que rendem Scuro nunca soube criar um verdadeiro elenco faminto e que se entende super bem Filipe Luis não é responsável por isso.

Números do Monaco nos últimos cinco jogos da Ligue 1

1 . Jogos: 5 2 . Vitórias: 0 3 . Empates: 3 4 . Derrotas: 2 5 . Aproveitamento: 20% 6 . Gols marcados: 5 7 . Gols sofridos: 8 8 . Grandes chances criadas: 5 9 . Grandes chances cedidas: 14 10 . Finalizações para marcar um gol: 13,2 11 . Finalizações para sofrer um gol: 7,4 12 . Posse de bola: 57,6%

Dados: SofaScore

Monaco sofre empate no fim contra o Le Mans

O resultado mais recente da sequência negativa veio diante do Le Mans. O Monaco saiu na frente aos 39 minutos do primeiro tempo, com Mamadou Coulibaly, mas não conseguiu sustentar a vantagem até o apito final.

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Aos 44 minutos da etapa complementar, Erwan Colas aproveitou uma cobrança de escanteio e deixou tudo igual, garantindo o empate por 1 a 1 para os mandantes.

Com o resultado, o Monaco ampliou para cinco partidas sua série sem vitórias na Ligue 1. A equipe agora busca interromper o momento negativo e recuperar o caminho das vitórias no Campeonato Francês.