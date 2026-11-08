Ex-Santos, Rafael Cabral celebra vaga nos playoffs da MLS
Goleiro é campeão da Libertadores pelo Santos
O Real Salt Lake está nos playoffs da Major League Soccer (MLS), e Rafael Cabral teve participação importante na campanha de recuperação da equipe. Capitão do time, o goleiro brasileiro de 36 anos celebrou a classificação após a vitória por 2 a 1 sobre o LA Galaxy, na noite deste sábado (7), nos Estados Unidos.
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A vaga veio depois de um período de instabilidade. Entre julho e setembro, o Real Salt Lake passou 13 partidas consecutivas sem vencer e viu sua situação na temporada se complicar. Na reta final, porém, a equipe conseguiu reagir: foram cinco vitórias nos últimos oito compromissos, desempenho que garantiu a nona colocação da Conferência Oeste, com 45 pontos.
Após a confirmação da classificação, Rafael Cabral ressaltou a união do elenco como um dos principais motivos para a recuperação. Segundo o brasileiro, mesmo diante da sequência negativa, o grupo manteve o ambiente interno e evitou divisões no vestiário.
— Somos um grupo especial. Em outro vestiário, depois de 12 jogos sem vencer, o grupo poderia se dividir. Nunca tivemos isso. Essa é a nossa força — afirmou o goleiro, em declaração à imprensa americana.
Rafael Cabral destaca união do elenco após classificação
A confiança do capitão também apareceu antes do confronto decisivo. Em uma conversa motivacional com os companheiros, Rafael demonstrou acreditar que o Real Salt Lake conseguiria alcançar os playoffs justamente pela capacidade de permanecer unido durante o momento difícil. A mensagem ganhou repercussão na imprensa local após a classificação.
Dentro de campo, a equipe construiu uma vantagem importante logo no início da partida. Sergi Solans e Zach Booth marcaram nos primeiros 13 minutos, colocando o Real Salt Lake em vantagem por 2 a 0. O LA Galaxy conseguiu descontar antes do intervalo, mas os visitantes administraram o resultado até o encerramento do confronto.
A classificação também foi favorecida por outro resultado da rodada. O FC Dallas venceu o Colorado Rapids por 3 a 1 e confirmou a última vaga da Conferência Oeste para o time de Rafael Cabral. Com isso, o Real Salt Lake alcançou sua sexta participação consecutiva nos playoffs da MLS.
Trajetória de Rafael Cabral nos Estados Unidos
Em sua carreira, Rafael Cabral acumulou passagens por clubes como Santos, Napoli, Reading, Cruzeiro e Grêmio antes de chegar ao futebol norte-americano. Contratado pelo Real Salt Lake em 2025, o goleiro assumiu a braçadeira de capitão e passou a exercer papel de liderança no elenco.
O vínculo do brasileiro com a equipe foi renovado até o fim de 2027, ampliando sua permanência no clube.
O próximo compromisso será contra o Seattle Sounders, no dia 19 de novembro, fora de casa. O duelo, disputado em jogo único pela fase de Wild Card, definirá quem avança para enfrentar o Vancouver Whitecaps na primeira rodada dos playoffs da Major League Soccer.
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