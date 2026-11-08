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Ex-Santos, Rafael Cabral celebra vaga nos playoffs da MLS

Goleiro é campeão da Libertadores pelo Santos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 13:46
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Rafael Cabral, goleiro do Real Salt Lake, celebra em campo segurando toalha e garrafa após a partidação
Rafael Cabral em ação pelo Real Salt Lake (Foto: Divulgação)

O Real Salt Lake está nos playoffs da Major League Soccer (MLS), e Rafael Cabral teve participação importante na campanha de recuperação da equipe. Capitão do time, o goleiro brasileiro de 36 anos celebrou a classificação após a vitória por 2 a 1 sobre o LA Galaxy, na noite deste sábado (7), nos Estados Unidos.

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A vaga veio depois de um período de instabilidade. Entre julho e setembro, o Real Salt Lake passou 13 partidas consecutivas sem vencer e viu sua situação na temporada se complicar. Na reta final, porém, a equipe conseguiu reagir: foram cinco vitórias nos últimos oito compromissos, desempenho que garantiu a nona colocação da Conferência Oeste, com 45 pontos.

Após a confirmação da classificação, Rafael Cabral ressaltou a união do elenco como um dos principais motivos para a recuperação. Segundo o brasileiro, mesmo diante da sequência negativa, o grupo manteve o ambiente interno e evitou divisões no vestiário.

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— Somos um grupo especial. Em outro vestiário, depois de 12 jogos sem vencer, o grupo poderia se dividir. Nunca tivemos isso. Essa é a nossa força — afirmou o goleiro, em declaração à imprensa americana.

Rafael Cabral destaca união do elenco após classificação

A confiança do capitão também apareceu antes do confronto decisivo. Em uma conversa motivacional com os companheiros, Rafael demonstrou acreditar que o Real Salt Lake conseguiria alcançar os playoffs justamente pela capacidade de permanecer unido durante o momento difícil. A mensagem ganhou repercussão na imprensa local após a classificação.

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Dentro de campo, a equipe construiu uma vantagem importante logo no início da partida. Sergi Solans e Zach Booth marcaram nos primeiros 13 minutos, colocando o Real Salt Lake em vantagem por 2 a 0. O LA Galaxy conseguiu descontar antes do intervalo, mas os visitantes administraram o resultado até o encerramento do confronto.

A classificação também foi favorecida por outro resultado da rodada. O FC Dallas venceu o Colorado Rapids por 3 a 1 e confirmou a última vaga da Conferência Oeste para o time de Rafael Cabral. Com isso, o Real Salt Lake alcançou sua sexta participação consecutiva nos playoffs da MLS.

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Rafael Cabral, goleiro do Real Salt Lake, celebra em campo segurando toalha e garrafa após a partidação
Rafael Cabral em ação pelo Real Salt Lake (Foto: Divulgação)

Trajetória de Rafael Cabral nos Estados Unidos

Em sua carreira, Rafael Cabral acumulou passagens por clubes como Santos, Napoli, Reading, Cruzeiro e Grêmio antes de chegar ao futebol norte-americano. Contratado pelo Real Salt Lake em 2025, o goleiro assumiu a braçadeira de capitão e passou a exercer papel de liderança no elenco.

O vínculo do brasileiro com a equipe foi renovado até o fim de 2027, ampliando sua permanência no clube.

O próximo compromisso será contra o Seattle Sounders, no dia 19 de novembro, fora de casa. O duelo, disputado em jogo único pela fase de Wild Card, definirá quem avança para enfrentar o Vancouver Whitecaps na primeira rodada dos playoffs da Major League Soccer.

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