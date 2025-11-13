Jornal repercurte momento de Depay e vida de luxo no Corinthians: 'Passo para trás'



O jornal português "A Bola" repercutiu nesta quinta-feira (13) a situação de Memphis Depay no Corinthians, destacando que o atacante "deu um passo para trás" ao abrir mão de uma vida de luxo em hotel cinco estrelas pago pelo clube. Segundo informações do "ge", o holandês está em busca de uma nova residência em São Paulo.

Desde que chegou ao Brasil, Depay vive em um hotel cujo custo mensal é de cerca de 40 mil reais, valor arcado pelo Corinthians. Em meio à crise financeira que o clube enfrenta, o jogador de 31 anos decidiu procurar outra moradia para reduzir despesas.

O atacante chegou a considerar imóveis em Barueri e no bairro dos Jardins, mas as opções foram descartadas — o primeiro por ficar longe do centro de treinamento, e o segundo por ser considerado caro demais.

Ainda segundo o "ge", o Corinthians deve 3,7 milhões de euros (cerca R$ 21,5 milhões) a Memphis, valor que seria pago parcialmente nos próximos meses e quitado até março.

Apesar das dificuldades, o jogador garante estar feliz no Brasil, mas se incomoda com vazamentos internos. Recentemente, atas de reuniões da diretoria que mencionavam seus custos de hospedagem foram divulgadas à imprensa, o que o atacante teria interpretado como uma tentativa de expô-lo.

Memphis arranca com a bola em dualo contra o Ceará, pelo Brasileirão. (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Memphis é questionado internamente no Corinthians

Dentro do clube, há quem questione a manutenção do contrato de Memphis. O diretor jurídico do Corinthians, Pedro Luis Soares classificou os acordos financeiros como "irrealistas", enquanto conselheiros avaliam que o desempenho do atacante — cinco gols e quatro assistências em 21 jogos — não corresponde ao alto salário.

