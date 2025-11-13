Ex-Fluminense, Miguel pode retornar ao futebol brasileiro em 2026

Revelado nas categorias de base do Fluminense, o meia Miguel pode retornar ao futebol brasileiro na próxima temporada. Atualmente no Albirex Niigata, do Japão, o atleta recebeu algumas sondagens nas últimas semanas de clubes da Série A do Brasileirão

Outros clubes que lutam pelo acesso à elite do futebol nacional também fizeram consultas ao estafe de Miguel. Com a proximidade da janela de transferências, existe a possibilidade de uma mudança ser concluída nas próximas semanas.

Miguel deixou o Fluminense em 2021 e vestiu a camisa do Red Bull Bragantino antes de se transferir para o Sochi, da Rússia. No Japão desde o começo deste ano, o meia de 22 anos enxerga com bons olhos um retorno ao Brasil.

Como foi Miguel na temporada no Japão?

Na atual temporada, Miguel disputou 10 partidas com o Albirex Niigata e marcou um gol válido pela J-League na vitória por 1 a 0 sobre o Sanfrecce Hiroshima. No entanto, o meia de 22 anos busca novos objetivos profissionais na carreira e não descarta o retorno ao futebol brasileiro.

