Cristiano Ronaldo é expulso por agressão em jogo das Eliminatórias e se revolta; veja

Cristiano Ronaldo foi expulso por uma agressão na derrota de Portugal para a Irlanda, nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Aos 16 minutos do segundo tempo, o camisa sete desferiu uma cotovelada no zagueiro O'Shea.

Inicialmente, o árbitro da partida havia dado apenas um cartão amarelo, mas corrigiu a punição após uma análise do VAR. Com isso, Cristiano Ronaldo desfalca Portugal na última rodada das Eliminatórias contra a Armênia, no domingo (16), às 11h (de Brasília).

Após a expulsão, Cristiano Ronaldo deixou o campo revoltado e aplaudiu a decisão da arbitragem de forma irônica. É possível que essa tenha sido a última imagem do camisa sete em um jogo de Eliminatórias para a Copa do Mundo por Portugal.

Dessa forma, Cristiano Ronaldo não terá chance de ampliar sua marca de 37 gols marcados em Qualificatórias para Mundiais neste ano. O atacante é o maior artilheiro da história de Eliminatórias e busca chegar no milésimo gol.

Cristiano Ronaldo passa em branco

No período em que esteve em campo, Cristiano Ronaldo passou em branco e não conseguiu ajudar Portugal contra a Irlanda. O jogador finalizou cinco vezes, mas apenas uma na direção do gol e não foi capaz de balançar as redes para colocar sua equipe na Copa do Mundo com uma rodada de antecedência.

