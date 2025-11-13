Ibrahimovic cita diferenças entre Premier League, La Liga e Serie A
Ex-atacante atuou por Manchester United, Barcelona, Milan, Inter e Juventus
Zlatan Ibrahimovic foi um dos principais atacantes do início do século e colecionou passagens por clubes grandes nas principais ligas europeias. O ex-atacante atuou por gigantes como Milan, Inter de Milão, Juventus, Barcelona e Manchester United, e, por isso, comparou as ligas da Inglaterra, Espanha e Itália.
Em entrevista ao podcast "Hot Ones", Ibrahimovic falou sobre as três principais ligas da Europa e começou abordando La Liga, destacando o padrão de buscar jogar independentemente do nível da equipe:
"Na La Liga , eles tentam jogar, construir o jogo desde a defesa. Mesmo que as equipes não estejam no mais alto nível, elas ainda tentam jogar", disse o ex-atacante.
Liga na qual atuou por mais tempo em sua carreira, Ibra destacou o aspecto da organização tática como marcante na Itália:
"O futebol italiano é muito tático, muito estudado. Defender é mais importante que atacar. Para um atacante, é muito difícil porque você enfrenta um time que se concentra muito na defesa, embora, quando você consegue marcar, a sensação seja ótima", afirmou o sueco.
Sobre a Premier League, Zlatan Ibrahimovic tratou sobre a intensidade da liga e a exigência física como fatores importantes:
"Eles jogam em velocidade máxima tanto no ataque quanto na defesa. É por isso que, mesmo que você seja um gênio técnico, se não conseguir acompanhar esse ritmo de jogo, não conseguirá lidar bem com ele, não importa o quanto você seja habilidoso", finalizou.
Carreira de Ibrahimovic
Embora tenha começado no Malmö, na Suécia, Zlatan Ibrahimovic logo viajou para a Holanda para construir sua carreira no cenário mundial com o Ajax. De lá, foi para a Itália, atuando primeiro pela Juventus e posteriormente na Inter de Milão. Em 2009, Ibra rumou ao Barcelona após a saída de Eto'o. De volta à Itália, após passagem aquém pelo Barça, o sueco vestiu a camisa do Milan. Depois de dois anos em San Siro, o ex-atacante assinou com o PSG. Ibrahimovic ainda atuou por Manchester United, LA Galaxy e, finalmente, no Milan de novo para encerrar a carreira.
No total, Ibrahimovic atuou em 949 jogos oficiais em sua carreira, marcou 558 gols e concedeu 230 assistências, além de ter conquistado 32 títulos.
