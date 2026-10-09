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Flick manda recado à Seleção após lesão de Raphinha: 'Temos que refletir'

Treinador questionou se o jogador precisava jogar contra a Austrália

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 10:48
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Hansi Flick em entrevista coletiva pré-Champions
Hansi Flick em entrevista coletiva pré-Champions (Foto: Josep Lago / AFP)

Hansi Flick questionou a necessidade de Raphinha ter disputado os amistosos da Seleção Brasileira na Austrália após confirmar que o atacante será desfalque do Barcelona nos próximos dois compromissos. Apesar de os exames não identificarem uma lesão, o treinador alemão demonstrou preocupação com o desgaste do jogador e defendeu uma reflexão sobre a programação das partidas internacionais.

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Raphinha sentiu um desconforto muscular na coxa direita durante a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália e deixou o campo no intervalo. O atacante foi cortado da delegação por precaução, após a identificação de um pequeno edema. Segundo Flick, a decisão de preservá-lo também considera o histórico recente de problemas físicos do brasileiro.

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– Os exames mostraram algo, mas não é uma lesão. Temos que ter cuidado porque ele teve três lesões no ano passado e precisamos zelar por ele. Não estará disponível amanhã nem contra o Galatasaray – afirmou o técnico.

Flick questiona viagens da Seleção Brasileira

Ao comentar a participação de Raphinha nos amistosos, Flick reconheceu a importância que defender o país tem para o atacante, mas levantou dúvidas sobre a necessidade de disputar uma partida tão distante da Europa.

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– A seleção é a seleção, e o principal objetivo é defender o próprio país. Essa é a mentalidade do Raphinha, que sempre dá 100%. Mas temos que refletir se era necessário ele jogar na Austrália e viajar tantos quilômetros. É inacreditável – declarou.

Raphinha gesticula na vitória do Brasil sobre a Austrália
Raphinha gesticula na vitória do Brasil sobre a Austrália (Foto: Rafael RIbeiro/CBF)

O treinador também criticou a escolha dos locais dos amistosos e apontou a falta de oportunidades para poupar atletas com maior carga de jogos e observar outros jogadores. Na avaliação de Flick, a programação exige que os clubes administrem o desgaste dos seus elencos, mesmo quando discordam das decisões tomadas pelas seleções.

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– Eles têm que escolher os amistosos. Na Europa, isso não é possível por causa da Liga das Nações. Não há jogos para observar outros jogadores e dar descanso àqueles que têm mais minutos. Não é a melhor maneira de fazer as coisas, mas tenho que aceitar e administrar os minutos na minha equipe – completou.

Raphinha desfalca o Barcelona em dois jogos

O brasileiro não enfrentará o Getafe neste sábado, pela oitava rodada de La Liga, nem estará à disposição contra o Galatasaray, na terça-feira, pela segunda rodada da Champions League. A ausência ocorre em um início de temporada de destaque para o atacante, que soma 14 gols e três assistências em oito partidas pelo Barcelona, considerando todas as competições.

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A equipe catalã terá uma sequência de cinco jogos em outubro, incluindo os duelos com Paris Saint-Germain, no dia 20, pela Champions League, e Real Madrid, no dia 25, pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona lidera a competição nacional com 21 pontos.

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