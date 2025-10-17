Flick critica jogos do Barcelona fora da Espanha: ‘Jogadores não estão felizes’

A decisão da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em realizar as disputas da Supercopa da Espanha de 2026 na Arábia Saudita e um jogo de LaLiga nos Estados Unidos não agradou o Barcelona, envolvido diretamente na situação. Na manhã desta sexta, durante coletiva antes da partida contra o Girona, o técnico Hansi Flick criticou as escolhas e afirmou que ninguém está feliz com as decisões.

— Acho que todos entendem. Os jogadores não estão felizes, e eu também não. Mas a LaLiga decide, e nós teremos que jogar. Teremos o recesso de Natal entre o último jogo do ano e o primeiro do próximo, contra o Espanyol. Temos que respeitar isso. Conhecemos a situação.

Sobre a Supercopa da Espanha, as disputas, que envolvem Real Madrid, Athletic, Barcelona e Atlético de Madrid, serão realizadas entre quarta-feira a domingo de janeiro (7 a 11/01) no estádio King Abdullah Sports City, popularmente conhecido como Al Jawhara ("a joia radiante", em português). A confirmação aconteceu no fim de setembro pela Federação.

Será a terceira vez na história do torneio - e o segundo ano consecutivo - que a Federação Espanhola escolhe o estádio como palco para receber as disputas da Supercopa da Espanha.

Já a partida em Miami, nos Estados Unidos, foi autorizada pela Uefa no início de outubro. Desta forma, o confronto com o Villarreal pela 17ª rodada de LaLiga será realizada fora da Espanha. A ideia da diretoria é agradar os torcedores do Barcelona que vivem em outros locais além de ampliar a arrecadação.

A decisão, no entanto, desagradou não somente Flick, que falou abertamente, mas também astro do clube que teve o contrato renovado há alguns dias: o meio-campista Frenkie de Jong.

— Não gosto que a gente tenha que ir para lá e não concordo com isso. Não é justo para a competição. Não gosto e não acho que os jogadores tenham entendido bem. Para os clubes, trata-se de expandir sua marca globalmente, provavelmente é disso que se trata. Entendo a posição, mas não a aceitaria e não a compartilho. Sempre reclamamos do calendário de jogos e do excesso de viagens. Os clubes vão ser pagos por isso, mas eu não concordo em jogar uma partida da liga em Miami. Entendo que outros clubes não concordem — disse De Jong.

Renovação de De Jong anunciada pelo Barcelona (Foto: Reprodução/X)

Como ficou o sorteio da Supercopa da Espanha?

Os confrontos das semifinais foram definidos após sorteio e ficaram da seguinte maneira: Barcelona x Athletico e Atlético de Madrid x Real Madrid. As equipes se enfrentam em busca das duas vagas para a final, que dará ao vencedor o primeiro grande troféu do ano.

Semifinal 1 Quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 Estádio Alinma, KASC Jidá Semifinal 2 Quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 Estádio Alinma, KASC Jidá Final Domingo, 11 de janeiro de 2026 Estádio Alinma, KASC Jidá

Sobre o Estádio Al Jawhar (Rei Abdullah)

O Estádio Al Jawhara, com capacidade para 60.000 pessoas, onde será disputada a Supercopa da Espanha de 2025, está localizado na Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Jidá. O local, que também sediou a edição de 2020, quando o Real Madrid foi coroado campeão, receberá o Athletic Club, o Barcelona, ​​o Atlético de Madrid e, mais uma vez, o Real Madrid.

Inaugurado em março de 2014, é a casa do Al-Ittihad Jeddah e também foi a casa do Al-Ahli Saudi FC até que eles foram rebaixados para a Segunda Divisão e mudaram o estádio para um com capacidade menor.

Em 16 de janeiro de 2019, o Al Jawhara sediou a Supercopa da Itália, onde a Juventus de Turim conquistou a taça após vencer o Milan por 1 a 0. O recorde de público do estádio da Arábia Saudita foi estabelecido em um amistoso entre Argentina e Brasil em outubro de 2028, que teve casa cheia.

