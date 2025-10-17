Jornal europeu sobre atacante da Seleção Brasileira: ‘No limite’
Raphinha ainda se recupera de lesão
- Matéria
- Mais Notícias
O jornal espanhol "Marca" publicou, nesta quinta-feira (16), uma nota destacando a situação física de Raphinha, atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira, que vive uma corrida contra o tempo para estar à disposição de Hansi Flick no clássico contra o Real Madrid. Segundo o veículo, o jogador está “no limite” em sua recuperação e ainda é dúvida para o confronto mais aguardado do futebol espanhol.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Conmebol altera horário do final da Libertadores Feminina; confira
Futebol Feminino16/10/2025
- Futebol Internacional
Ancelotti revela motivo para aceitar convite da Seleção Brasileira
Futebol Internacional16/10/2025
- Futebol Internacional
Raphinha admite que quase trocou o Barcelona pela Arábia
Futebol Internacional16/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O brasileiro sofreu uma lesão no terço médio da coxa direita em 25 de setembro, durante a partida contra o Oviedo. Na ocasião, o clube estimou um tempo de recuperação de três semanas, prazo que se encerra nesta sexta-feira. Raphinha já realizou novos exames e tem apresentado evolução, mas ainda não participou dos treinos coletivos com o grupo principal.
Recuperação de Raphinha com foco no El Clásico
De acordo com o Marca, o Barcelona adota cautela na recuperação do brasileiro e não pretende apressar seu retorno. O clube já considerava improvável sua presença na partida deste fim de semana contra o Girona, o que se confirmou. Flick preferiu preservar o atleta para evitar o risco de uma recaída – especialmente por se tratar de um jogador de explosão, cuja condição física é determinante para o desempenho em campo.
O treinador alemão mantém o foco em contar com Raphinha para o clássico no Santiago Bernabéu, no próximo fim de semana. Há otimismo interno, mas a incerteza persiste. Caso o jogador consiga participar de parte do treino com o grupo neste domingo, poderá até ser relacionado para o duelo contra o Olympiacos, pela Champions League, apenas para readquirir ritmo antes do confronto com o Real Madrid.
O Marca destaca que, mesmo com o otimismo do departamento médico, o tempo é curto. Raphinha terá apenas quatro dias entre o fim da recuperação e o clássico. O cenário é semelhante ao de outros dois atletas que também preocupam o técnico Flick: o goleiro Joan García e o meia Dani Olmo, ambos com poucas chances de estarem prontos para o duelo.
A reportagem conclui que a contagem regressiva já começou para o Barcelona. O retorno de Raphinha é tratado como prioridade absoluta – tanto pelo impacto técnico que o atacante traz ao time, quanto pela importância simbólica de tê-lo em campo num dos jogos mais decisivos da temporada.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias