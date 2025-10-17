Além de criticar abertamente a decisão da Federação Espanhola e da LaLiga em mandar jogos do Barcelona fora da Espanha, o técnico Hansi-Flick também usou a coletiva de imprensa desta sexta-feira para desmentir os boatos sobre uma possível insatisfação com uma atitude de Deco, dirigente do clube catalão, envolvendo Lamine Yamal antes da Champions League.

— Gostaria de saber de onde você tirou esse boato. É mentira. Não é verdade. Essa informação é uma m*. Neste clube, com o Deco e os outros profissionais, tenho uma relação de verdade. Acredito no meu trabalho. Tenho confiança, e eles não nos pediriam isso. É um boato sem fundamento. Quem disse isso mentiu.

Segundo informações da "Cadena Ser", o comandante teria ficado furioso após Deco intervir nas escolhas para o confronto contra o PSG, na última rodada da Champions League. De acordo com a notícia, Flick planejava aplicar um "castigo" a Yamal e deixá-lo no banco, como uma sanção, devido ao seu atraso para a reunião tática antes da partida. No entanto, teve que acatar um pedido da direção do Barcelona e colocar o garoto como titular.

O treinador teria ficado incomodado com a decisão dos dirigentes, pois acredita que punições individuais servem de exemplo para toda a equipe. Anteriormente, Kounde, Raphinha, Iñaki Peña e Marcus Rashford também foram castigados por infrações semelhantes e, para Flick, não é benéfico ao grupo em si haver exceções.

Em meio a polêmicas, Yamal retorna à equipe

Afastado do elenco devido a uma nova lesão, Lamine Yamal deve ficar à disposição de Hansi-Flick para o confronto contra o Girona, neste sábado. Além do jovem espanhol, Fermín López também está trabalhando normalmente com o grupo e tudo indica que poderá ser relacionado para o jogo.

Já o brasileiro Raphinha segue se recuperando. Na coletiva, o técnico do Barcelona afirmou que a expectativa é que o atacante possa reforçar a equipe no El Clásico, no próximo dia 26.

— Esperamos que ele esteja disponível para o Clássico. Que ele esteja de volta. Às vezes, há problemas na fase de recuperação, mas ele está no caminho certo.

Além de Raphinha, o Barcelona não conta com outros seis jogadores contra o Girona: Ter Stegen, Gavi, Joan García, Lewandowski, Dani Olmo e Ferran Torres.

Barcelona x Girona

A partida entre Barcelona e Girona será neste sábado, às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona, pela 9ª rodada de LaLiga. Flick falou sobre Míchel, técnico do adversário.

— A filosofia do técnico é ótima, gosto muito dela. Eles não começaram bem, mas melhoraram nos últimos três jogos. É um clássico, e eles também têm desfalques. Temos que começar bem e tem que ser diferente do que vimos em Sevilha

