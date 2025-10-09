Astro do Barcelona critica decisão do próprio clube por jogo nos EUA

A Uefa autorizou o Barcelona a transferir o jogo contra o Villarreal, pela 17ª rodada de La Liga, para os Estados Unidos, mais precisamente em Miami. Antes da partida entre Malta e Holanda, pelas Eliminatórias Europeias, o meio-campista Frenkie de Jong não aprovou a decisão de levar o jogo à Flórida e posicionou-se contra a transferência.

— Não gosto que a gente tenha que ir para lá e não concordo com isso. Não é justo para a competição. Não gosto e não acho que os jogadores tenham entendido bem. Para os clubes, trata-se de expandir sua marca globalmente, provavelmente é disso que se trata. Entendo a posição, mas não a aceitaria e não a compartilho. Sempre reclamamos do calendário de jogos e do excesso de viagens — disse De Jong.

O meia holandês entende a questão econômica, já que a iniciativa faz parte de uma estratégia para promover a marca da competição no mercado norte-americano, mas reiterou a oposição à ideia e ainda endossou opiniões de clubes que não tenham gostado da mudança.

— Os clubes vão ser pagos por isso, mas eu não concordo em jogar uma partida da liga em Miami. Entendo que outros clubes não concordem.

A partida entre Barcelona e Villarreal está marcada para o dia 20 de dezembro. O Hard Rock Stadium, um dos palcos do Mundial de Clubes disputado entre junho e julho, receberá o compromisso válido pelo Campeonato Espanhol.

Fifa já tinha aprovado o jogo do Barcelona em Miami

A Uefa até buscou argumentos legais contra a realização da partida nas condições desejadas por ambas as equipes e pela entidade máxima do futebol espanhol, mas não encontrou nenhum. O motivo é claro e segue a regra que a Fifa alterou há dois anos em relação à possibilidade de disputar partidas fora do país de origem. Dessa forma, a organização já aprovou a partida e agora só falta selar autorizações mínimas.

Além do duelo entre Villarreal e Barcelona, a Uefa também decidiu aprovar Milan x Como, pelo Campeonato Italiano. Após a reunião do seu Comitê Executivo, em Tirana, no mês de setembro, a entidade europeia realizou novas consultas com as partes interessadas para avaliar todas as implicações da questão, atendendo a pedidos recebidos das federações nacionais de futebol da Espanha e da Itália.

