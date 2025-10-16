Raphinha admite que quase trocou o Barcelona pela Arábia
Oferta da Arábia Saudita balançou o brasileiro
Com contrato recém-renovado até junho de 2028, Raphinha admitiu que quase deixou o Barcelona na última janela de transferências europeia. Em entrevista à "ESPN", o brasileiro revelou que recebeu uma oferta significativa do Al Hilal, da Arábia Saudita, e que balançou no momento de decidir seu futuro, que, no fim, acabou por continuar no Barça.
Inicialmente, Raphinha abordou a questão financeira como grande motivo para hesitar em renovar com o Barcelona:
“Estou no futebol desde os meus 15 anos, já passei por coisas boas e coisas ruins em todos os lugares, então chegou um momento em que achei que fosse a hora de cuidar de mim e da minha família. A proposta que a gente teve da Arábia Saudita, isso balançou muito comigo, resolveria a minha vida pessoal, dos meus pais, do meu filho, de muita gente”, revelou o atacante brasileiro.
“Obviamente, pensamos em sair, achei que poderia ser o momento de sair, mas aí conversamos com o treinador, primeiro por telefone e, depois, logo no começo da pré-temporada, e ele conseguiu me convencer a ficar. E ainda bem que ele me convenceu”, admitiu o camisa 11 dos Blaugranas.
Não foi a primeira vez que Raphinha quase saiu do Barça
Em outro momento, precisamente em julho de 2024, Raphinha pensou em deixar o Barcelona pela dificuldade de adaptação. O brasileiro passava por um momento conturbado, rodeado de especulações e considerou seriamente sair do clube por não apresentar o seu melhor desempenho e não ter tanta aceitação interna. Porém, Hansi Flick acreditou no brasileiro e o convenceu a permanecer.
