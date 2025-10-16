menu hamburguer
Raphinha admite que quase trocou o Barcelona pela Arábia

Oferta da Arábia Saudita balançou o brasileiro

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
15:44
Raphinha anuncia renovação com o Barcelona (Foto: Reprodução/Barcelona)
imagem cameraRaphinha anunciou renovação com o Barcelona em maio (Foto: Reprodução/Barcelona)
Raphinha renovou contrato com o Barcelona até junho de 2028.
Ele recebeu oferta do Al Hilal, da Arábia Saudita, mas decidiu ficar.
Motivo principal da hesitação foi a segurança financeira para sua família.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Com contrato recém-renovado até junho de 2028, Raphinha admitiu que quase deixou o Barcelona na última janela de transferências europeia. Em entrevista à "ESPN", o brasileiro revelou que recebeu uma oferta significativa do Al Hilal, da Arábia Saudita, e que balançou no momento de decidir seu futuro, que, no fim, acabou por continuar no Barça.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Inicialmente, Raphinha abordou a questão financeira como grande motivo para hesitar em renovar com o Barcelona:

“Estou no futebol desde os meus 15 anos, já passei por coisas boas e coisas ruins em todos os lugares, então chegou um momento em que achei que fosse a hora de cuidar de mim e da minha família. A proposta que a gente teve da Arábia Saudita, isso balançou muito comigo, resolveria a minha vida pessoal, dos meus pais, do meu filho, de muita gente”, revelou o atacante brasileiro.

“Obviamente, pensamos em sair, achei que poderia ser o momento de sair, mas aí conversamos com o treinador, primeiro por telefone e, depois, logo no começo da pré-temporada, e ele conseguiu me convencer a ficar. E ainda bem que ele me convenceu”, admitiu o camisa 11 dos Blaugranas.

Raphinha é um dos favoritos pelo prêmio (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
Raphinha em ação pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Não foi a primeira vez que Raphinha quase saiu do Barça

Em outro momento, precisamente em julho de 2024, Raphinha pensou em deixar o Barcelona pela dificuldade de adaptação. O brasileiro passava por um momento conturbado, rodeado de especulações e considerou seriamente sair do clube por não apresentar o seu melhor desempenho e não ter tanta aceitação interna. Porém, Hansi Flick acreditou no brasileiro e o convenceu a permanecer.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
