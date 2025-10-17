Ex-treinador do Liverpool, Klopp assume nova função na Alemanha

Multicampeão como técnico do Liverpool, Jürgen Klopp assumirá uma nova função no futebol na Alemanha. A Liga Alemã de Futebol (DFL) anunciou na noite de quinta-feira (16) que o ex-treinador fará parte de um grupo de especialistas, que se concentrará na formação e integração de talentos, bem como no desenvolvimento de padrões e estruturas aplicadas nos clubes.

De acordo com o comunicado, o objetivo da iniciativa é reunir as competências dos clubes, da liga e de especialistas externos em um único organismo. Em uma primeira fase, serão definidos os futuros pontos focais para o desenvolvimento do futebol.

Além de Klopp, o ex-jogador Sami Khedira, Andreas Bornemann (diretor do St. Pauli), Joti Chatzialexiou (Nürnberg), Markus Krösche (Eintracht Frankfurt) e Jochen Sauer (Bayern de Munique) também integram a comissão. Marc Lenz, diretor-executivo da Liga Alemã de Futebol, e Andreas Rettig, diretor executivo da Federação Alemã, também participarão dos trabalhos.

Klopp deixou a carreira de técnico para assumir a direção de futebol da Red Bull

Jürgen Klopp deixou o Liverpool ao final da temporada 2023/24 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Após a passagem vitoriosa pelo Liverpool, Jürgen Klopp se tornou o novo chefão de futebol da Red Bull no início do ano, além de, agora, participar do desenvolvimento do futebol alemão. Na multinacional, o ex-técnico está envolvido na visão estratégica e dá suporte aos diretores esportivos de clubes como o RB Leipzig, RB Salzburg e RB Bragantino.

O profissional inicia sua nova aventura no início de 2025 e já comentou sobre a nova experiência na carreira após mais de 20 anos na beira do gramado. Em sua nova função, Klopp vive na responsabilidade de implementar a filosofia da Red Bull nos clubes da empresa.

Embora saia do dia a dia dos clubes, Klopp possui uma opção de saída da Red Bull em seu contrato caso receba uma oferta para comandar a Alemanha em uma futura sucessão à Julian Nagelsmann, segundo a "Sky Sports". No entanto, essa probabilidade só deve surgir depois da Copa do Mundo de 2026.

