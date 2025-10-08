UEFA autoriza partida do Barcelona nos Estados Unidos; entenda

A UEFA autorizou o Barcelona a transferir um de seus jogos de La Liga para os Estados Unidos, mais precisamente em Miami. Como exceção, a entidade europeia deu sinal verde para o duelo entre os Blaugranas e o Villarreal aconteça em outro continente. Além disso, será a primeira partida do Campeonato Espanhol fora do território nacional.

A UEFA decidiu aprovar dois pedidos para a realização de partidas fora dos respectivos países de origem: Villarreal x Barcelona e Milan x Como. Após a reunião do seu Comitê Executivo, em Tirana, no mês de setembro, a entidade europeia realizou novas consultas com as partes interessadas para avaliar todas as implicações da questão, atendendo a pedidos recebidos das federações nacionais de futebol da Espanha e da Itália.

Ao anunciar a decisão, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, fez questão de deixar claro que a decisão é uma excessão e não um precedente:

"As partidas do campeonato devem ser disputadas em casa. Qualquer outra medida privaria os torcedores leais de seus direitos e poderia introduzir elementos distorcidos nas competições [...] Embora seja lamentável ter que suspender essas duas partidas, essa decisão é excepcional e não deve ser considerada um precedente. Nosso compromisso é claro: proteger a integridade das ligas nacionais e garantir que o futebol permaneça enraizado em seu ambiente local", afirmou Ceferin.

Barcelona x Villarreal será a primeira partida de La Liga fora da Espanha (Foto: JOSEP LAGO / AFP)

Fifa já tinha aprovado o duelo em Miami

A UEFA até buscou argumentos legais contra a realização da partida nas condições desejadas por ambas as equipes e pela entidade máxima do futebol espanhol, mas não encontrou nenhum. O motivo é claro e segue a regra que a FIFA alterou há dois anos em relação à possibilidade de disputar partidas fora do país de origem. Dessa forma, a organização já aprovou a partida e agora só falta selar autorizações mínimas.

