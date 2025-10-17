Ex-PSG aponta Mbappé como favorito à próxima Bola de Ouro e cita Ronaldo
Ex-jogador disse que o prêmio será fruto do serviço que tem feito pelo Real Madrid
O ex-jogador Peter Luccin, que atuou pelo PSG e Atlético de Madrid nos anos 2000, revelou que considera Kylian Mbappé o principal candidato a conquistar a próxima Bola de Ouro. Em entrevista ao jornal espanhol "As", o francês disse que o prêmio seria fruto do serviço que tem feito pelo Real Madrid e citou Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo como comparativos.
— É um jogador de outra dimensão. É um fora de série que está aproveitando quase todas as chances que tem e faz muita diferença. O Kylian teve momentos brilhantes, mas este é um dos melhores. É um claríssimo candidato a conquistar a Bola de Ouro. Penso que ele tem mais potencial do que ninguém para alcançá-la, embora dependa dos títulos que venha a conquistar com o Real Madrid. Se mantiver sua evolução, talvez Lamine Yamal seja o concorrente mais sério para conquistá-la — disse Peter Luccin.
O ex-meia, contudo, se recusou a estabelecer qualquer tipo de comparação entre Mbappé e Ronaldo Fenômeno, lenda que enfrentou quando atuavam nos lados opostos de Madri. No entanto, encontrou um paralelo no futebol do atacante francês com Cristiano Ronaldo, ídolo histórico do clube merengue.
— Ronaldo (Fenômeno) talvez seja meu jogador histórico favorito. Tendo em conta a eficácia, vejo Mbappé mais parecido com o Cristiano. O R9 era um mago, que tinha tudo. Potência, qualidade, velocidade, saída pelos dois lados... Eu o aproveitei e sofri com ele, enquanto rival. O Kylian se transformou em um animal dentro da área, mas, fora dela, é difícil que alguém alcance o nível do melhor Ronaldo Nazário — completou.
Temporada artilheira faz Mbappé ser forte candidato à Bola de Ouro
Com um início de temporada avassalador pelo Real Madrid, Mbappé começou a construir sua candidatura para a Bola de Ouro 2026 em campo. O atacante tem números impressionantes: somando os jogos pelo Real Madrid e pela seleção francesa, ele já acumula 17 gols e quatro assistências em 13 jogos.
Suas estatísticas de dribles e criação de jogadas praticamente dobraram em relação à temporada passada, mostrando um jogador ainda mais dominante.
Parte desse desempenho espetacular vem de uma preparação física especial. Segundo a imprensa espanhola, Mbappé iniciou a nova temporada três quilos mais magro e com um trabalho de potência focado nos membros inferiores. O resultado é uma versão do jogador que lembra fisicamente o jovem que conquistou a Copa do Mundo de 2018 com a França.
