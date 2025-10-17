Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (17/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (17)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (17), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Francês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol, da Série B do Brasileirão etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 17 de outubro de 2025)
Campeonato Francês
PSG x Strasbourg – 15h45 – CazéTV
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Campeonato Alemão
Union Berlin x Borussia Mönchengladbach – 15h30 – Canal GOAT, Sportv e OneFootball
Campeonato Espanhol
Oviedo x Espanyol – 16h – ESPN 3 e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Brasileirão Série B
Amazonas x Novorizontino – 20h – SportyNet, ESPN e Disney+
Campeonato Japonês
Sanfrecce Hiroshima x FC Tokyo – 7h – Xsports e Canal GOAT
Vissel Kobe x Kashima Antlers – 7h – Canal GOAT
Campeonato Egípcio
Wadi Degla x Modern Sport – 11h – Link Sport Club Podcast
Al Mokawloon x ENPPI – 14h – Link Sport Club Podcast
Campeonato Saudita
Al Fayha x Al Ittihad – 12h05 – Canal GOAT e BandSports
Al Ahli x Al Shabab – 15h – Canal GOAT
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Hannover x Schalke 04 – 13h30 – Canal GOAT e OneFootball
Fortuna Düsseldorf x Eintracht Braunschweig – 13h30 – OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Erzgebirge Aue x Waldhof Mannheim – 14h – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Holandês (Segunda Divisão)
Jong Ajax x Jong PSV – 15h – Canal CaloSalvador
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Virtus Ertella x Sampdoria – 15h30 – OneFootball
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Alcione x Inter de Milão sub-23 – 15h30 – OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Middlesbrough x Ipswich – 16h – ESPN 2 e Disney+
Mundial Feminino sub-17
Marrocos sub-17 (F) x Brasil sub-17 (F) – 16h – CazéTV e FIFA+
Campeonato Mexicano
Atlético San Luis x Atlas – 0h – Disney+
