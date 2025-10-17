Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (17), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Francês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol, da Série B do Brasileirão etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 17 de outubro de 2025)

Campeonato Francês

PSG x Strasbourg – 15h45 – CazéTV

Jogos de hoje: o PSG entra em campo contra o Strasbourg pelo Campeonato Francês (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Campeonato Alemão

Union Berlin x Borussia Mönchengladbach – 15h30 – Canal GOAT, Sportv e OneFootball

Campeonato Espanhol

Oviedo x Espanyol – 16h – ESPN 3 e Disney+

Brasileirão Série B

Amazonas x Novorizontino – 20h – SportyNet, ESPN e Disney+

Campeonato Japonês

Sanfrecce Hiroshima x FC Tokyo – 7h – Xsports e Canal GOAT

Vissel Kobe x Kashima Antlers – 7h – Canal GOAT

Campeonato Egípcio

Wadi Degla x Modern Sport – 11h – Link Sport Club Podcast

Al Mokawloon x ENPPI – 14h – Link Sport Club Podcast

Campeonato Saudita

Al Fayha x Al Ittihad – 12h05 – Canal GOAT e BandSports

Al Ahli x Al Shabab – 15h – Canal GOAT

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Hannover x Schalke 04 – 13h30 – Canal GOAT e OneFootball

Fortuna Düsseldorf x Eintracht Braunschweig – 13h30 – OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Erzgebirge Aue x Waldhof Mannheim – 14h – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Holandês (Segunda Divisão)

Jong Ajax x Jong PSV – 15h – Canal CaloSalvador

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Virtus Ertella x Sampdoria – 15h30 – OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Alcione x Inter de Milão sub-23 – 15h30 – OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Middlesbrough x Ipswich – 16h – ESPN 2 e Disney+

Mundial Feminino sub-17

Marrocos sub-17 (F) x Brasil sub-17 (F) – 16h – CazéTV e FIFA+

Campeonato Mexicano

Atlético San Luis x Atlas – 0h – Disney+

