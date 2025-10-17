Atitude de Cristiano Ronaldo impressiona reforço do Al-Nassr

Titular do Barcelona na última temporada, o zagueiro Iñigo Martínez foi um dos reforços do Al-Nassr desde a chegada de Jorge Jesus e fez elogios a Cristiano Ronaldo. Ao comentar sobre a adaptação na Arábia Saudita, o zagueiro espanhol revelou que o capitão português o esperou no hotel em sua chegada e foi muito bem recebido no país.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Minha família e eu nos adaptamos muito bem. Com a idade que tenho e com o que vivi, decidi dar um passo ao lado e desfrutar de outra cultura. Estou encantado com a decisão. Cristiano Ronaldo me surpreendeu. Esperou por mim no hotel, no primeiro dia, para me cumprimentar. Ele é próximo, competitivo e vive o futebol ao máximo — disse Iñigo Martínez em entrevista à rádio espanhola "Cadena COPE".

continua após a publicidade

Iñigo também comentou sobre a relação especial de amizade com Lamine Yamal. Ambos jogaram juntos nas últimas duas temporadas e compartilharam grandes momentos.

— Ele me via como uma referência, como um pai dentro do vestiário. Ele chegou muito jovem e esse tipo de vestiário costuma ser sempre complicado, mas acho que ele não tem consciência do peso que está carregando, pois, com 18 anos, é um jogador que tem que salvar o time. Tomara que continue assim, porque, no dia em que tiver consciência, isso vai pesá-lo — finalizou.

continua após a publicidade

Iñigo Martínez com a taça de La Liga (Foto: Reprodução/Iñigo Martínez)

Iñigo Martínez afirma que ir para a Arábia foi uma boa decisão

Logo quando chegou na Arábia Saudita, o defensor de 34 anos falou sobre a decisão de trocar o futebol europeu por uma liga em ascensão. Para ele, um de seus principais motivos de deixar a Espanha foi a necessidade de buscar novos desafios e se mostrou empolgado por dividir o vestiário com Cristiano Ronaldo no Al-Nassr.

Iñigo Martínez deixou o Barcelona após duas temporadas, período em que conquistou um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Apesar do sucesso, o zagueiro sentiu que era o momento de buscar outra realidade, em uma cidade e cultura diferentes. A oportunidade de integrar o projeto do Al-Nassr, comandado pelo português Jorge Jesus, foi vista como a escolha certa.

— Foi uma boa decisão. Eu queria experimentar outros desafios, outra cidade e outra cultura. Estar aqui me dá motivação para seguir crescendo e ajudando este clube a alcançar títulos — afirmou.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.