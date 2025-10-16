A eliminação nas Eliminatórias Asiáticas teve um sabor amargo para a Indonésia – e ainda mais para Patrick Kluivert, lenda da Holanda e do Barcelona, que comandava a seleção. O verbo no passado agora é adequado: o técnico foi oficialmente demitido após falhar em classificar o país para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após nove meses no cargo, Kluivert chegou ao fim de sua passagem pela equipe nacional. A Indonésia ficou fora do Mundial e também da repescagem, encerrando a penúltima fase das Eliminatórias em quarto lugar no Grupo C. No percurso, sofreu duas goleadas expressivas – 6 a 0 para o Japão e 5 a 1 para a Austrália –, mas ainda assim avançou à quarta fase, ao lado de Iraque e Arábia Saudita.

continua após a publicidade

Patrick Kluivert na beira de campo pela Indonésia (Foto: AFP)

Na fase seguinte, a Indonésia precisava terminar em primeiro lugar para garantir vaga direta na Copa ou em segundo para disputar a repescagem. Nenhum dos objetivos foi alcançado: a seleção terminou em terceiro, acumulando duas derrotas. A Arábia Saudita garantiu a classificação direta, enquanto o Iraque seguiu para a repescagem.

Confira a nota da federação de futebol da Indonésia, anunciando a demissão de Kluivert

"Depois de trabalhar intensivamente juntos por quase 12 meses, o PSSI expressa o seu maior apreço ao treinador Patrick Kluivert e à sua equipa pela dedicação e contribuição para o futebol indonésio. Após discussões abertas e mútuas respeitosas, ambas as partes concordaram em pôr fim a esta cooperação. Agradecemos ao treinador Patrick Kluivert e à sua equipa pelo empenho e profissionalismo" anunciou a seleção.

continua após a publicidade

➡️ Sem espaço, Endrick pensa em saída do Real Madrid pela primeira vez; veja possível destino

A única vez em que o território da Indonésia disputou uma Copa do Mundo foi em 1938, na edição sediada na França – ainda sob o nome de Índias Orientais Holandesas, quando o país era colônia. Curiosamente, foi também a primeira seleção asiática a participar do torneio. A independência veio sete anos depois, em 1945.

Ex-atacante de clubes como Ajax, Milan e Barcelona, Kluivert encerrou a carreira de jogador em 2008. Desde então, ocupou cargos técnicos em seleções e clubes, acumulando experiência em diferentes funções. O trabalho na Indonésia foi o quarto desafio como treinador principal de um time profissional.

Contratado em janeiro de 2025, Kluivert havia assinado contrato até 2027. Sua equipe contava majoritariamente com jogadores da diáspora holandesa, refletindo as conexões históricas entre os dois países.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.