Lautaro Martínez é um nome que desperta fortes reações entre os torcedores. Embora seu desempenho pela seleção da Argentina, em certos momentos, tenha ficado aquém das expectativas, sua trajetória na Inter de Milão, onde atua desde 2018, o consolidou como protagonista, ostentando a camisa 10 e a braçadeira de capitão. Diante disso, surge o questionamento: trata-se de um craque de nível mundial, um jogador subestimado, superestimado ou alguém que ainda não alcançou a elite do futebol europeu? A análise completa do Lance! está no quadro "É craque ou só mídia?" ⬇️

Racing 🔵⚪

Natural de Bahía Blanca, na província de Buenos Aires, Lautaro sempre se destacou nas canchas argentinas pela potência física que o diferenciava dos demais atletas da mesma idade. Não por acaso, recebeu ainda na adolescência o apelido de "El Toro".

Iniciou sua trajetória nas categorias de base pelo modesto Liniers até chegar ao Racing, um dos grandes do futebol argentino, onde se consolidou como promessa de destaque no cenário nacional. Sua estreia no time principal ocorreu em outubro de 2015, quando entrou em campo justamente no lugar de Diego Milito — autor dos dois gols do título da Internazionale na Champions League de 2010 — e marcou seu primeiro gol profissional ao fim daquela temporada, com apenas 18 anos.

Com a lesão do veterano Lisandro López, Martínez passou a ganhar espaço na equipe titular e, já em 2016, tornou-se um nome conhecido tanto entre os torcedores do Racing quanto entre os rivais. Mesmo sendo alvo de interesse de gigantes europeus como Real Madrid e Atlético de Madrid, optou por permanecer no futebol argentino naquele momento, priorizando sua evolução gradual.

Nas temporadas de 2017 e 2018, firmou-se como um dos principais atacantes do país, com boas atuações no Campeonato Argentino e na Libertadores, sendo carrasco contra clubes brasileiros, como Vasco e Cruzeiro. Encerrou sua passagem pelo Racing — tradicionalmente conhecido como o "Primeiro Grande" da Argentina — com 27 gols e seis assistências em 62 partidas oficiais. Deixou saudade na torcida da Academia ao se transferir para a Inter de Milão ainda aos 20 anos, mais maduro e pronto para iniciar uma nova fase em um clube com tradição de atletas argentinos.

Lautaro Martínez, do Racing, em jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, pela Libertadores de 2018 (Foto: Pedro Vale/AGIF)

Inter de Milão ⚫🔵

Talvez poucos esperassem um retorno técnico tão sólido a longo prazo, tampouco a rápida consolidação de uma promessa em um gigante europeu. De verdade, o que surpreendeu foi a intensidade quase imediata da conexão entre Lautaro Martínez, Internazionale e sua torcida. Em pouco tempo, o atacante tornou-se o pé, o braço e o coração do time nerazzurro.

Após uma temporada inicial de adaptação em 2018/19, ganhou projeção já no ano seguinte, enquanto dividia o protagonismo ofensivo com o compatriota Mauro Icardi — então artilheiro e capitão, mas sem títulos expressivos. Lautaro, por sua vez, repetiu a eficiência goleadora, mas com conquistas: foi peça fundamental na campanha do Scudetto da temporada 2020/21, encerrando um jejum de dez anos do clube ao lado de Romelu Lukaku no ataque, em esquema liderado por Antonio Conte.

A partir dali, sua presença se tornou ainda mais simbólica e técnica no elenco. Em 2022/23, levou a Inter à final da Champions após eliminar o rival Milan na semifinal e protagonizar uma partida competitiva contra o Manchester City na decisão, que terminou com o vice para os italianos. Na temporada seguinte, brilhou novamente: foi artilheiro da Serie A com 24 gols, campeão italiano sob o comando de Simone Inzaghi; já em 2024/25, foi vice-campeão europeu, em dura derrota para o PSG. O histórico de reveses continentais ainda remonta à sua segunda temporada no clube, quando perdeu a final da Europa League 2019/20 para o Sevilla.

Ainda assim, sua evolução foi constante, a ponto de ele herdar a braçadeira de capitão e tornar-se o principal atleta da equipe na década de 2020. Ao todo, soma 342 jogos com a camisa da Inter, 158 gols, 51 assistências e um currículo respeitável: bicampeão nacional, bicampeão da Copa da Itália (2021/22 e 2022/23) e tricampeão da Supercopa Italiana (2021, 2022 e 2023).

Argentina 🌞

Por títulos, a trajetória de Lautaro com a seleção argentina é inegável. Após um longo jejum que se estendia desde 1993, foi justamente a geração da qual o atacante faz parte que recolocou a Argentina no topo do futebol mundial, encerrando décadas de frustrações e reafirmando a grandeza histórica de um dos países mais tradicionais do esporte. Martínez conquistou a Copa América em 2021, com vitória sobre o Brasil em pleno Maracanã, repetiu o feito em 2024 e brilhou na Finalíssima, em 2022, ao marcar um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre a Itália.

Seu maior feito, no entanto, veio na Copa do Mundo de 2022, quando integrou o elenco campeão da terceira conquista mundial e consolidou seu nome na história do futebol argentino. Por números, Lautaro tem 74 partidas e 35 gols com a camisa da seleção argentina, desempenho que o coloca como o quinto maior artilheiro da história da Albiceleste, à frente do icônico Diego Armando Maradona.

Lautaro Martínez, da Argentina, comemora seu gol em partida válida pela Copa América de 2019 (Foto: Guilherme Hahn/AGIF)

⚽ Afinal, é craque ou só mídia? 📽️

Por características, Lautaro Martínez é amplamente reconhecido por sua capacidade decisiva e pelo faro de gol apurado com a camisa azul e preta de Milão. Atuando tanto como centroavante quanto como segundo atacante, destaca-se no terço final do campo pela versatilidade e inteligência tática, conseguindo se movimentar com liberdade pelas duas extremidades do ataque para receber a bola e acelerar jogadas com objetividade e verticalidade. Destro, possui uma finalização precisa de longa distância e encontra soluções mesmo em situações de espaço reduzido.

Especialista em atacar a profundidade, a inclinação pelo jogo direto e dinâmico faz com que o futebol italiano e os técnicos com os quais trabalhou favoreçam seu estilo, potencializando seu desempenho. Ágil nos espaços curtos, é eficaz ao se desvencilhar da marcação com toques rápidos — frequentemente de letra — e demonstra clara preferência por participar ativamente da construção ofensiva. Com bom passe, sua compatibilidade com atacantes de área mais físicos, como Lukaku, Edin Džeko e Marcus Thuram, reforça sua vocação como clássico segundo homem de ataque, posição muitas vezes considerada em extinção, mas que ele reabilita com excelência.

Ainda assim, quando necessário, assume o papel de referência única no ataque e consegue marcar até mesmo de cabeça, apesar de seus 1,74 metro de altura. Além das qualidades técnicas, é elogiado pelo espírito coletivo, contribuindo na recomposição defensiva e pressionando a saída de bola adversária com intensidade.

Apesar de sua trajetória vitoriosa, Martínez não é imune a críticas — muitas delas vindas, sobretudo, de torcedores brasileiros nas redes sociais. Seu controle de bola, por vezes, é apontado como falho, com momentos em que aparenta ser "duro" no domínio ou "atrapalhado" com a bola nos pés. Ademais, a dificuldade em cobranças de pênalti é um aspecto recorrente em análises negativas.

No entanto, o ponto mais sensível costuma ser seu desempenho com a camisa da seleção argentina. Embora tenha integrado o elenco campeão do Mundial de 2022, terminou o torneio sem marcar gols e perdeu espaço para Julián Álvarez ao longo da campanha, o que reforçou, para alguns, a impressão de que seria apenas mais um grande nome de ataque a não se firmar com a Albiceleste. Ainda assim, os números contradizem essa visão: Lautaro já figura entre os maiores artilheiros da história da seleção.

É possível que parte da resistência à sua imagem venha do fato de ter optado por seguir carreira no futebol italiano, hoje menos valorizado do que em outras épocas, ao invés de se arriscar em ligas mais midiáticas e competitivas, como a Premier League ou La Liga. Mesmo assim, há algo de admirável na escolha de permanecer e construir uma trajetória sólida e simbólica com a Inter, um gigante europeu enraizado em um país apaixonado por futebol, cuja relevância no cenário internacional segue viva — inclusive como uma espécie de resistência a estilos de jogo mais padronizados adotados por outras ligas.

Individualmente, Lautaro talvez não seja o mais veloz, o mais criativo, o melhor finalizador ou o mais refinado passador, mas carrega um pouco de cada uma dessas qualidades, o que o torna um jogador completo e especial para o futebol europeu. A palavra "craque", muitas vezes associada a talentos de técnica exuberante e plasticidade, não pode ser usada para defini-lo — o que contribui para a percepção, inclusive dele próprio, de certa desvalorização.

Ainda assim, essa imagem tem mudado, sobretudo com as boas campanhas da Inter na Champions. Hoje, seu nome aparece com frequência entre os indicados à Bola de Ouro, a mais prestigiada premiação individual do futebol. Trata-se de um jogador que já é histórico para o esporte nesta década — e que, acima de tudo, merece respeito.

A próxima oportunidade de acompanhar Lautaro Martínez em campo é neste fim de semana. A Inter visita a Roma neste sábado (18), em partida válida pela sétima rodada da Serie A, às 15h45 (de Brasília), no estádio Olímpico.