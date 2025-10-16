Barcelona mira substituto de Robert Lewandowski

O Barcelona começou a estudar o mercado de transferências para encontrar um substituto de Robert Lewandowski no ataque. Com contrato até 30 de junho do ano que vem, o polonês ainda não tem acordo para a renovação com o clube catalão e, por isso, o nome de Dusan Vlahovic cresceu nos bastidores. O jovem centroavante da Juventus também tem contrato até o fim dessa temporada e pode chegar ao Barça sem custos. A informação foi divulgada pelo portal italiano "Tuttosport".

Deco, diretor esportivo do Barcelona, recentemente esteve em contato com Darko Ristic, agente de Vlahovic, para conhecer detalhes de sua situação com a Velha Senhora e entender sobre o futuro do artilheiro. Com quatro gols e uma assistência em oito partidas nesta temporada, o sérvio, que já sinalizou que não pretende renovar seu contrato com a Juventus, vê o Barcelona como uma possibilidade.

Até o momento, visto que a janela de transferências só abre em janeiro, nada foi finalizado e nenhuma oferta foi feita. A Juventus não estava totalmente disposta a lhe oferecer uma renovação na temporada passada e agora corre o risco de perdê-lo de graça no ano que vem.

Vlahovic comemora gol contra o Empoli no Campeonato Italiano (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Lewandowski vive momento difícil com o Barcelona

Aos 37 anos, Robert Lewandowski está em sua quarta temporada no Barcelona. Porém, segundo o jornal "Sport", tanto o polonês quanto o Barça estão alinhados em encerrar o vínculo. Assim, várias estrelas são cotadas para substituí-lo.

Na terça-feira (14), o clube catalão anunciou que estará fora do clássico contra o Real Madrid, que acontece no próximo dia 26, no Santiago Bernabéu, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. O camisa 9 entra para o departamento médico dos Blaugranas, que já conta com seis atletas fora de ação.

Apesar de não ter estipulado um tempo de recuperação exato, a imprensa espanhola adianta que Lewandowski deverá ser desfalque para Hansi Flick por um período de três a seis semanas.

