Racing e Estudiantes disputam troféu do Campeonato Argentino neste sábado

O Campeonato Argentino chega ao fim, neste sábado (13), com o duelo entre Racing e Estudiantes, valendo o título do Torneo Clausura e vaga na Libertadores. Às 21h (horário de Brasília), os dois times vão ao campo do Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na província de mesmo nome, em busca do último troféu da temporada.

continua após a publicidade

Com a retomada do formato usado entre 1991 e 2012 do Campeonato Argentino, o torneio volta a ser dividido em duas partes: Apertura, disputado no primeiro semestre do ano; e Clausura, no segundo. Com 30 times ao todo, dois grupos de 15 são formados na fase inicial e há pontos corridos. Na segunda fase, o torneio se transforma em mata-mata: os primeiros e segundos colocados de cada chave passam para as quartas de final enquanto os terceiros aos oitavos se enfrentam nas oitavas de final.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Equipe do Estudiantes em ação pela Libertadores (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🏆 Campanhas de Racing e Estudiantes até a final do Campeonato Argentino

O Racing, time de Avellaneda, teve um caminho duro até a decisão deste sábado. Nas oitavas de final, venceu o gigante River Plate por 3 a 2. Na etapa seguinte, superou o Tigres em partida decidida nas penalidades, após empate sem gols no tempo normal. Na semifinal, enfrentou outro gigante da Argentina, o Boca Juniors, e garantiu a vaga para a final.

continua após a publicidade

O Estudiantes, de La Plata, também não teve vida fácil. Nas oitavas, passou pelo Rosario Central, por 1 a 0. Nas quartas de final, venceu o Central Córdoba pelo mesmo placar. Na semifinal, enfrentou o Gimnasia La Plata e também avançou com o resultado simples de 1 a 0.