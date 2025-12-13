menu hamburguer
Futebol Internacional

Jornais estrangeiros repercutem vitória do Flamengo no Mundial: 'Imparável'

Um jornal espanhol classificou a decisão como "a que todos queriam... menos Luis Enrique"

Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/12/2025
18:44
Atualizado há 2 minutos
Arrascaeta em ação pelo Flamengo contra o Pyramids pela Copa Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Arrascaeta em ação pelo Flamengo contra o Pyramids pela Copa Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os jornais estrangeiros repercutiram a vitória do Flamengo contra o Pyramids, neste sábado (13), que garantiu o rubro-negro na final do Mundial contra o PSG, na próxima quarta-feira (17). A imprensa gringa destacou o trabalho de Filipe Luís e apontou o time carioca como "imparável", além de dizer que Luis Enrique, treinador do clube francês, "tem um problema" à frente.

continua após a publicidade

Em Doha, no Catar, o Filipe Luís viu sua dupla de zagueiros marcarem, após assistências de Arrascaeta, e garantirem o placar de 2 a 0 na semifinal do Mundial. Veja os destaques da imprensa estrangeira:

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Sport (Espanha)

<em>TRADUÇÃO: "A final da Copa Intercontinental que todos queriam… menos Luis Enrique. O Flamengo derrotou o Pyramids por 2 a 0 com gols de sua dupla de zagueiros e decidirá o título na quarta-feira contra o PSG, no Catar"</em>
As (Espanha)

<em>TRADUÇÃO: "Luis Enrique tem um problema. O Flamengo, de Filipe Luís, está imparável e será o adversário na final da Copa Intercontinental após derrotar o Pyramids. O Flamengo conquistou dois títulos em 15 dias."</em>
Marca (Espanha)

<em>TRADUÇÃO: "Filipe Luís e seu Flamengo enfrentarão o PSG na final da Copa Intercontinental. Duas assistências de bola parada de De Arrascaeta para Léo Pereira e Danilo decidiram a semifinal contra o Pyramids."</em>
Mundo Deportivo (Espanha)

<em>TRADUÇÃO: "2-0. O Flamengo enfrentará o PSG na final da Copa Intercontinental. Eles derrotaram o Pyramids neste sábado e estarão na disputa pelo título na próxima quarta-feira em Doha"</em>
L'Équipe (França)

Lance!
<em>TRADUÇÃO: "O PSG já sabe quem será seu adversário na final da Copa Intercontinental: o Flamengo, que derrotou o Pyramids FC. Com a vitória por 2 a 0 contra o time egípcio do Pyramids FC, o Flamengo garantiu sua vaga na final da Copa Intercontinental e enfrentará o PSG na quarta-feira (18h) em Al-Rayyan (Catar)"</em>
Olé (Argentina)

Lance!
<em>TRADUÇÃO: "O Flamengo está em ótima fase: venceu o campeão africano e enfrentará o PSG na final da Copa Intercontinental. O Flamengo derrotou o Pyramids FC do Egito por 2 a 0 e enfrentará o Paris Saint-Germain no dia 17 de dezembro, em Rayyan, para definir o novo campeão"</em>
