Jornais estrangeiros repercutem vitória do Flamengo no Mundial: 'Imparável'
Um jornal espanhol classificou a decisão como "a que todos queriam... menos Luis Enrique"
Os jornais estrangeiros repercutiram a vitória do Flamengo contra o Pyramids, neste sábado (13), que garantiu o rubro-negro na final do Mundial contra o PSG, na próxima quarta-feira (17). A imprensa gringa destacou o trabalho de Filipe Luís e apontou o time carioca como "imparável", além de dizer que Luis Enrique, treinador do clube francês, "tem um problema" à frente.
Em Doha, no Catar, o Filipe Luís viu sua dupla de zagueiros marcarem, após assistências de Arrascaeta, e garantirem o placar de 2 a 0 na semifinal do Mundial. Veja os destaques da imprensa estrangeira:
Sport (Espanha)
As (Espanha)
Marca (Espanha)
Mundo Deportivo (Espanha)
L'Équipe (França)
Olé (Argentina)
