O torcedor do Flamengo tem motivos de sobra para comemorar neste final de semana. Além da vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids, do Egito, que garantiu a equipe na grande final do Mundial contra o PSG, o atacante Pedro, vice-artilheiro do time na temporada, acelerou a recuperação de duas lesões e voltou aos gramados neste sábado, quando atuou por nove minutos diante dos egípicios.

Pedro está fora de ação desde o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, quando quebrou o antebraço direito na vitória sobre o Racing por 1 a 0, no Maracanã. Mas o problema se agravou depois que o atleta sofreu uma lesão muscular na coxa durante a recuperação da fratura no braço. Sem jogar a final da Libertadores e a partida contra o Ceará, que deu o título brasileiro ao Flamengo, a expectativa do camisa 9 era voltar ainda durante o Mundial. E a projeção se concretizou neste sábado.

— Não é fácil ficar de fora. A gente quer jogar, quer estar dentro de campo, onde se sente bem. Infelizmente vieram essas duas lesões, mas, graças a Deus, consegui me recuperar a tempo de disputar essa competição tão importante para nós. Ficar fora é muito ruim, claro, mas estive confiante, sabendo que meus companheiros dariam conta do recado. E, graças a Deus, conquistamos dois títulos muito importantes — iniciou Pedro em entrevista ao canal Sportv.

— Então, só tenho que agradecer a Deus mesmo, porque era uma lesão prevista para seis semanas e consegui me recuperar em três semanas e meia, muito antes do esperado. Só tenho a agradecer por poder participar desse Mundial e também ao departamento médico que trabalharam diariamente comigo para que eu pudesse voltar no meu melhor nível. Fico feliz por ter participado e espero que a gente conquiste mais um título ainda este ano — completou.

Pedro em treino do Flamengo antes de enfrentar o Pyramids; atacante se coloca à disposição para enfrentar o PSG (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Pedro à disposição do Flamengo para final

O atacante não só voltou a jogar muito antes do previsto como afirmou que se sente bem para a final do Mundial contra o PSG, um dos jogos mais importantes do ano, marcada para as 14h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali. Com 15 gols nesta temporada e poder de decisão que garantiu resultados importantes para o Flamengo, as palavras do camisa 9 colocam uma "pulga" atrás da orelha do técnico Filipe Luís antes de definir o time que vai entrar em campo.

— Eu estou bem. Claro que tive pouco tempo de treinamento com o grupo, foram apenas dois treinos, mas estou apto e disponível para a final. Ainda estou recuperando a confiança, principalmente no chute com a perna esquerda, e evitei forçar para não correr nenhum risco, já que quarta-feira é a decisão. Naquele momento o jogo já estava 2 a 0, então foi possível ter mais cautela. Mas estou bem, confiante e pronto para ajudar a equipe na final — afirmou Pedro, já de olho em Flamengo x PSG.

Vale lembrar que o Flamengo já levantou dois troféus nesta Copa Intercontinental. Primeiro, ganhou o Dérbi das Américas na última quarta-feira ao bater o Cruz Azul (MEX) por 2 a 1 e, neste sábado, conquistou a Copa Challenger ao vencer o Pyramids.

