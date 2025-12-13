Filipe Luís é otimista sobre final entre Flamengo e PSG, no Mundial: 'Temos chances'

Filipe Luís se mostrou otimista sobre as chances do Flamengo vencer o PSG e conquistar o título do Mundial, na quarta-feira (17). Em coletiva, o comandante não poupou elogios ao time comandado por Luis Enrique e vê um confronto equilibrado na decisão após a classificação com vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids.

- São momentos diferentes, jogador diferentes, clubes diferentes. Mas a ambição é a mesma de ser campeão do mundo. Ainda mais com a camisa do Flamengo. É um orgulho muito grande representar o Flamengo nesse momento tão especial e acreditamos que podemos fazer historia. Temos possibilidades de vencer. Digamos que economizamos a viagem, mas jogamos praticamente no mesmo horário. Eles quase não tem fuso horário e não tenho duvidas de que o avião deles deve ser bem confortável. Mas melhor assim, não tem desculpa pra ninguém, vão jogar os melhores do Flamengo contra os melhores do PSG e uma final tem que ser assim.

Com a vaga na decisão assegurada, Filipe Luís busca aproveitar a decisão entre Flamengo e PSG, mas também fazer história. O comandante fez um balanço da temporada de 2025 com o Rubro-Negro, mas entende que o trabalho ainda não está acabado.

- Foi um ano muito difícil. Um ano que sofremos derrotas, criticas, fomos cobrados, tivemos jogos excelentes, jogos ruins e toda essa parte do processo eu desfruto muito. Faço o que amo, com jogadores que amo e no clube que amo. Essas criticas me deixam dormir, porque sei o caminho, sei o processo. Isso não garante nada, pois poderíamos ter perdido tudo, mas sou feliz no que faço, tenho o apoio da minha família e vou desfrutar dessa final. Acredito no que eu posso e que a gente pode fazer historia. Meus jogadores sabem o quanto acredito neles. Vamos desfrutar e tentar fazer historia.

Questionado sobre a possibilidade do Flamengo ter uma vantagem sobre o PSG por já estar no Catar, Filipe Luís descarta qualquer favoritismo. O treinador acredita que a decisão do Mundial será um confronto aberto e o melhor time saíra de campo com o troféu nas mãos.

O Flamengo encara o PSG após conquistar o Derby das Américas e o Challenger Cup contra Cruz Azul e Pyramids, respectivamente. A equipe de Luis Enrique entra em campo após um duro triunfo sobre o Metz, que é o lanterna da Ligue 1, por 3 a 2.

Confira outras respostas de Filipe Luís, técnico do Flamengo

Flamengo x PSG na final do Mundial

- É um privilégio estar disputando mais uma final contra o Flamengo. Uma final de Mundial. Muito difícil conseguir esse feito. Tem que valorizar o esforço dos jogadores, são 75 jogos. São muitos minutos, um esforço muito grande dos meus jogadores, que estão fazendo uma temporada esplendida. A fome e ambição deles não acaba. Cada jogo tem uma historia diferente. Nos Estados Unidos era um clima diferente, um gramado diferente, tudo era diferente. Vamos enfrentar o atual campeão da Champions, melhor time do mundo, com melhor treinador do mundo e vamos tentar fazer um jogo perfeito, que é a única chance de termos chances contra esse adversário.

Elogios a Luis Enrique

- O Luis Enrique dispensa comentários. Ele fez uma pintura maravilhosa com esse time que montou. É um time do treinador, se nota perfeitamente. Muito difícil conseguir o que ele fez, que é conquistar todos os títulos com equipes diferentes. Tenho uma admiração muito grande. Nos enfrentamos, até tivemos discussões dentro de campo, já fui expulso contra o Barcelona dele e do Messi, mas hoje admiro mais e mais.

Elenco do Flamengo

- Os jogadores querem muito. Não teve viagem, cansaço, número de jogos. Eles queriam chegar nessa final, como querem viver esse momento e a sintonia do grupo. Você vê a alegria pelo companheiro, como todos vibram. É muito difícil conseguir em um grupo unir tantas personalidades, individualidades e a gente percebe essa sintonia. O que vou preparar, eu ainda não sei. Vou começar a estudar, vamos assistir muitos jogos, não tenho duvidas de que tiveram equipes que conseguiram neutralizá-los, mas temos que saber sofrer. Vamos ter que correr atrás da bola em muitos momentos e acreditamos muito que é possível.

Diferença para os clubes da Europa

- Sobre ser campeão desse torneio, é importante, porque sabemos a importância deste troféu para o Brasil, para os clubes sul-americanos. Os clubes da elite da Europa, PSG, Bayern, Barcelona são os grandes clubes do mundo. Há uma lista de 10, 12 clubes que são melhores do que os outros. Isso não vai mudar. O futebol é incrível porque nos dá a oportunidade de vencer. Vamos tentar desfrutar disso.

PSG poupa peças contra o Metz

- Vem jogar uma final, da mesma forma que a gente. Obviamente que eles iriam descansar alguns jogadores pra jogar uma final de Mundial. Nenhuma equipe jogou uma final de Mundial com o time reserva. Tem o mesmo valor da Champions? Não, mas tem valor. Todos vem aqui para ganhar porque fazer seu time ser campeão é fazer história.

Importância da bola parada

- Bola parada é uma parte importante do jogo, onde damos o valor necessário. Sobre o Rodrigo Caio, todos já sabem a confiança que tenho nele. Mas nos somos coadjuvantes. Tanto eu, quanto o Rodrigo. Os verdadeiros protagonistas são os jogadores. Eles são muito bons nessa fase do jogo. Estamos pra dar o caminho, mas temos que dar o mérito para os que estão dentro do campo.

Análise do jogo contra o Pyramids

- Já ganhamos cinco títulos. Tem sido incrível. Fico muito feliz. Os jogadores acreditam em mim, eles seguem o que eu sinto do futebol e colocam tudo em campo. É por isso que tenho tanto orgulho. Vencer títulos com o clube que eu amo é a maior alegria que pude experimentar. O jogo foi exatamente como pensei que seria. A equipe é muito forte fisicamente, mas tentamos adaptar detalhes para dar mais tempo para os jogadores, especialmente os zagueiros. Nos primeiros 30 minutos, tivemos posse, mas eles se defenderam bem. No segundo tempo, minha equipe sentiu um pouco o cansaço, e o Pyramids começou a se aproveitar um pouco mais com posses mais longas, então foi um jogo difícil.

Defesa do Flamengo

- O resultado do jogo de hoje não me engana. Não tomamos gols, mas poderíamos ter tomado. Rossi fez uma defesa. No segundo tempo, eles tiveram outras chances. Esse é o primeiro passo para melhorar. A defesa é muito sólida, porque os 10 jogadores de campo defendem. Além disso, é uma defesa de altíssimo nível. Mesmo quando o adversário rompe a pressão, a ultima linha sustenta muita coisa. Por isso temos esses números tão expressivos.

Mudanças na escalação

- Tenho um feeling com jogadores de mais de 30 anos, pois tive lesões e sinto muito o que os jogadores sentem. Sei quais jogadores estarão mais frescos pra entregar a intensidade que eu quero pro jogo. O Bruno Henrique não entregaria a mesma intensidade pro jogo de hoje, por isso a opção foi pelo Plata. Conversei com o Alex Sandro, tive esse contato, porque também tem uma recuperação mais lenta junto com o Varela, pois eles tem números altos de intensidade, distancia percorrida, então a opção era jogar 60 minutos ou entrar no segundo tempo e jogar 30. Resolvi tirá-lo do jogo independente do resultado. Mas o resultado favoreceu e consegui descansar alguns jogadores que estavam mais cansados.

Diferença entre Flamengo e Pyramids

- Eu concordo com o treinador sobre a imposição física do Pyramids. Mas nosso time tem um alto nível técnico, o melhor da América do Sul. Acho que ele está certo quando diz que nosso elenco tem muita qualidade técnica e que é um time caro. Isso nos dá possibilidade e poder de lutar por títulos. Não quer dizer que vamos ganhar. Mas é difícil comparar o Flamengo com o Pyramids. Mas eles estão em um nível de primeira divisão do nosso pais, eles podem cobrir muito do campo na marcação, é difícil penetrar a defesa, o contra-ataque é muito forte. Nos defendemos 30 minutos contra eles. É difícil pressioná-los. É quase o mesmo nível dos nossos clubes do Brasil.

Volta de Pedro

- É um jogador muito diferente. Quando toca na bola, faz a diferença. Entrou aos 40 e teve duas chances de gol. Gera a sensação de perigo e teve uma chance que ele criou, além da sequencia de ataque que ele dá. A bola cai no pé dele e prospera. Espero que ele possa somar mais treinos e possa jogar mais minutos contra o PSG.

Saída de Juninho

- O Juninho é meu jogador, está jogando o Mundial conosco e estou feliz com ele. Veremos o que acontece depois do Mundial.

Avaliação do trabalho

- Temos que ir atrás de todos os títulos sempre. Essa equipe, do jeito que ela joga, tem tudo o que eu penso de futebol, o que sempre imaginei. Os jogadores estão colocando em pratica em cada jogo. As coisas boas e nem tão boas. Me sinto representado, sinto que o meu quadro está pintado aí e que não pare por aí. Não descanso, estou em constante aprendizado e tenho ambição em seguir pintando quadros. Mas o do Luis Enrique é de invejar.