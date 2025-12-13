Bruno Henrique projeta final contra PSG e destaca foco do Flamengo no Mundial

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids, do Egito, que garantiu o Flamengo na final do Intercontinental de 2025, o atacante e capitão Bruno Henrique projetou o confronto contra o Paris Saint-Germain e ressaltou a preparação e o foco do grupo rubro-negro.

- Claro que temos que tomar cuidados. O Filipe, com certeza, vai nos mostrar exatamente onde precisamos estar atentos nesse jogo. É uma final em que tudo pode acontecer, mas o Flamengo vem forte mais uma vez para tentar vencer e conquistar esse título - afirmou o jogador.

➡️ Arrascaeta destaca maturidade do Flamengo antes da final do Mundial contra o PSG

Questionado sobre as expectativas para uma decisão de tamanha magnitude, Bruno Henrique admitiu a ansiedade natural do momento, mas destacou a concentração necessária para o duelo decisivo.

- Não é sempre que se disputa uma final desse tamanho. Existe, sim, uma ansiedade, um foco muito grande nessa final e em vencê-la. Vamos estar preparados para tudo o que vier, para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair campeão desse torneio - completou.

Flamengo conquistou o título da Challenger Cup após vencer o Pyramids neste sábado (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Flamengo e Paris Saint-Germain se enfrentam na próxima quarta-feira (17), às 14h, horário de Brasília, em uma partida que promete fortes emoções e um grande espetáculo para os torcedores. A expectativa é de um confronto equilibrado, em que cada detalhe poderá fazer diferença na busca pelo título intercontinental.

