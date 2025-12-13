Arrascaeta repete Zico e comanda o Flamengo no Mundial

Arrascaeta conduziu o Flamengo à vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids neste sábado (13), na semifinal da Copa Intercontinental de 2025. Com duas assistências — uma para Léo Pereira e outra para Danilo — uruguaio foi o maestro da equipe e, mesmo sem balançar as redes, comandou classificação rubro-negra para a final.

➡️ Veja os gols de Flamengo x Pyramids: Léo Pereira e Danilo marcam de cabeça

A atuação do meia inevitavelmente remete à lendária performance de Zico há exatos 44 anos, na final do Mundial de Clubes de 1981. Naquela ocasião, também em um 13 de dezembro, o Galinho, usando a camisa 10, liderou o Mais Querido no triunfo por 3 a 0 sobre o Liverpool, dando duas assistências e levando o time carioca rumo ao título mundial.

Assim como Zico foi o grande referencial da geração de 81, Arrascaeta, herdeiro da camisa 10, assumiu o protagonismo em 2025. Além das assistências na semifinal, o uruguaio decidiu também contra o Cruz Azul ao fazer os dois gols da vitória por 2 a 1. Ele é, também, o artilheiro rubro-negro considerando todas as edições de Mundiais ao lado de Pedro, com quatro gols cada.

A missão, contudo, ainda não foi concluída. O Flamengo decide o título da Copa Intercontinental na próxima quarta-feira (17), diante do Paris Saint-Germain. A bola rola às 14h (de Brasília) no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar.

Arrascaeta em ação pelo Flamengo contra o Pyramids pela Copa Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

