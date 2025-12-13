Em alta no Flamengo, Léo Pereira é o jogador de linha com mais minutos no ano; veja lista
Zagueiro abriu o placar na vitória sobre o Pyramids na Copa Intercontinental
- Matéria
- Mais Notícias
Um dos destaques do Flamengo na temporada, o zagueiro Léo Pereira fez o gol que abriu o caminho para a vitória sobre o Pyramids, do Egito, neste sábado (13), pela Challenger Cup, a semifinal da Copa Intercontinental. O tento anotado, o sexto no ano, premiou o jogador de linha do Rubro-Negro com mais minutos jogados em 2025.
➡️ Carrascal destaca força do Flamengo e não vê PSG favorito: 'Confiança'
Léo Pereira disputou seus 62ª jogo pelo Flamengo no ano e agora soma 5468 minutos no ano. No elenco, ele só fica atrás do goleiro Rossi, que soma 67 partidas com 6036 minutos em campo.
O zagueiro, em relação aos demais companheiros de setor, sobra neste quesito. A diferença para Léo Ortiz, que é o terceiro em maior minutagem do plantel, é de 985 minutos. Já para Danilo, autor do segundo gol sobre o Pyramids, é ainda maior:
Veja a lista de jogadores com mais minutos pelo Flamengo no ano:
1º: Rossi - 6036 minutos
2º: Léo Pereira - 5468 minutos
3º: Léo Ortiz - 4483 minutos
4º: Arrascaeta - 4394 minutos
5º: Bruno Henrique - 3489 minutos
6º: Luiz Araújo - 3452 minutos
7º: Varela - 3250 minutos
8º: Gonzalo Plata - 3122 minutos
9º: Erick Pulgar - 3037 minutos
10º Alex Sandro - 3018 minutos
Com o título da Challenger Cup, o Flamengo decidirá o título mundial na quarta-feira (17), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. A bola rola às 14h (horário de Brasília).
Classificado para a decisão da Copa Intercontinental da Fifa, o Flamengo garantiu, ao menos, a quantia de 4 milhões de dólares (R$ 21.825.600,00). Em caso de título sobre o PSG, o Rubro-Negro irá embolsar 5 milhões de dólares (R$ 27.282.000,00).
📲Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias