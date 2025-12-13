Em alta no Flamengo, Léo Pereira é o jogador de linha com mais minutos no ano; veja lista

Um dos destaques do Flamengo na temporada, o zagueiro Léo Pereira fez o gol que abriu o caminho para a vitória sobre o Pyramids, do Egito, neste sábado (13), pela Challenger Cup, a semifinal da Copa Intercontinental. O tento anotado, o sexto no ano, premiou o jogador de linha do Rubro-Negro com mais minutos jogados em 2025.

Léo Pereira disputou seus 62ª jogo pelo Flamengo no ano e agora soma 5468 minutos no ano. No elenco, ele só fica atrás do goleiro Rossi, que soma 67 partidas com 6036 minutos em campo.

O zagueiro, em relação aos demais companheiros de setor, sobra neste quesito. A diferença para Léo Ortiz, que é o terceiro em maior minutagem do plantel, é de 985 minutos. Já para Danilo, autor do segundo gol sobre o Pyramids, é ainda maior:

Léo Pereira fez o gol do Flamengo sobre o Pyramids (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja a lista de jogadores com mais minutos pelo Flamengo no ano:

1º: Rossi - 6036 minutos

2º: Léo Pereira - 5468 minutos

3º: Léo Ortiz - 4483 minutos

4º: Arrascaeta - 4394 minutos

5º: Bruno Henrique - 3489 minutos

6º: Luiz Araújo - 3452 minutos

7º: Varela - 3250 minutos

8º: Gonzalo Plata - 3122 minutos

9º: Erick Pulgar - 3037 minutos

10º Alex Sandro - 3018 minutos

Com o título da Challenger Cup, o Flamengo decidirá o título mundial na quarta-feira (17), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. A bola rola às 14h (horário de Brasília).

Classificado para a decisão da Copa Intercontinental da Fifa, o Flamengo garantiu, ao menos, a quantia de 4 milhões de dólares (R$ 21.825.600,00). Em caso de título sobre o PSG, o Rubro-Negro irá embolsar 5 milhões de dólares (R$ 27.282.000,00).

