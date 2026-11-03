Filipe Luís vira refém de calendário apertado, mas é cobrado por soluções
Monaco vem de quatro jogos sem vitória no Campeonato Francês
Técnico do Monaco, Filipe Luís virou refém de um calendário mais apertado com o início da Conference League. No entanto, o treinador e o elenco do clube francês são cobrados por soluções e uma melhor consistência, principalmente no Campeonato Francês, pelo jornal "L'Équipe".
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Após um início avassalador em que liderou a Ligue 1 durante quatro rodadas, o Monaco caiu de rendimento e ocupa apenas a 7ª colocação atualmente. Uma inconsistência que não é novidade, mas que vem se arrastando desde a última temporada, em que o clube francês foi dirigido por Adi Hütter e Sebastien Pocognoli.
O portal francês afirma que Filipe Luís ainda está em busca da equipe ideal e de um ritmo adequado nessas últimas semanas. Um dos fatores que é apontado como um "problema" para Filipe Luís são os jogos da Conference League, que fazem com que o treinador rode mais o elenco ao contrário do que fez em agosto, onde buscou realizar o mínimo de alterações no time titular no início da temporada.
Essa rotatividade no elenco vem gerando resultados variados e uma sequência de quatro jogos sem vitórias, sendo dois empates e duas derrotas. No entanto, o treinador não é apontado como o único culpado, mas também os jogadores mais impactantes que não estão conseguindo fazer valer o investimento e a expectativa criada em cima deles dentro das quatro linhas.
Uma das missões apontadas é encontrar uma solução em um dos lados do campo após a má atuação de Matthis Abline. Em coletiva, Filipe Luís admitiu que o nível de competitividade do Monaco caiu e sabe que é preciso trabalhar para corrigir os problemas e recolocar a equipe francesa no caminho das vitórias novamente.
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