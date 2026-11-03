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PSG faz história e supera marca de Real Madrid na Champions League

João Neves, Désiré Doué, Seny Mayulu e Fabián Ruiz marcaram nos minutos iniciais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 17:47
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Jogadores do PSG comemoram em campo durante a Liga dos Campeões contra o Villarreal
João Neves comemorando gol pelo PSG na Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O PSG estabeleceu uma nova marca na história da Champions League nesta terça-feira (3). Diante do Villarreal, na Espanha, o time francês marcou quatro gols em apenas 17 minutos e superou um recorde que pertencia ao Real Madrid desde 2011. O feito aconteceu no duelo válido pela quarta rodada da fase de liga, disputado no Estádio de la Cerámica.

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A goleada começou aos nove minutos, com João Neves. Na sequência, Désiré Doué ampliou aos 12, Seny Mayulu marcou o terceiro aos 13 e Fabián Ruiz fechou a sequência aos 17 minutos. Com isso, o PSG abriu 4 a 0 no placar ainda nos primeiros instantes do confronto.

A marca anterior pertencia ao Real Madrid, que havia anotado quatro vezes em 20 minutos contra o Dínamo Zagreb, em 22 de novembro de 2011. O PSG superou o registro em três minutos e estabeleceu o novo recorde.

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Jogador do PSG com camisa 14 celebra ajoelhado em campo durante PSG x Villarreal; colegas ao fundo.
Doué comemora gol pelo PSG na Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Onde assistir ao jogo do PSG

Villarreal e PSG se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no Estádio de la Cerámica, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Atual bicampeão do torneio, o time francês lidera a competição, com nove pontos em três jogos, e tenta manter os 100% de aproveitamento. Já a equipe espanhola busca a recuperação após duas derrotas consecutivas. A partida terá transmissão da HBO Max. Clique para assistir na HBO MAX.

Ficha técnica

VILLARREAL 🆚 PSG

🏆 Competição: Champions League — quarta rodada da fase de liga
📆 Data e horário: Terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio de la Cerámica, Villarreal, Espanha
📺 Transmissão: HBO Max

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