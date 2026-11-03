Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Real Madrid aponta problema do futebol brasileiro

Míchel Salgado vê talento individual, mas cobra uma identidade coletiva para o Brasil.

PorPedro BernardoIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 14:25
Supervisionados porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Michel Salgado do Real Madrid em lance de futebol, disputando a bola enquanto adversário cai.
Míchel Salgado, ex-jogador do Real Madrid e atual técnico do North, avaliou o futebol brasileiro e apontou desafios para o país competir internacionalmente (Foto: Divulgação)

O futebol brasileiro ainda precisa encontrar uma identidade coletiva para voltar a competir em alto nível no cenário internacional. Essa é a avaliação de Míchel Salgado, ex-jogador do Real Madrid e atual treinador do North, equipe que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Em participação no programa Jogo Aberto, da Band, nesta terça-feira (3), o espanhol analisou o momento do futebol nacional e apontou a falta de um modelo de jogo como um dos desafios do país.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante a conversa, Salgado reconheceu a capacidade brasileira de revelar jogadores talentosos e citou Estêvão como exemplo. Na visão do ex-lateral, porém, a qualidade individual precisa estar acompanhada de uma estrutura coletiva capaz de potencializar as características dos atletas.

continua após a publicidade

— O Brasil ainda não encontrou essa forma de jogar. O Brasil não encontrou a base para competir a nível internacional — afirmou.

Míchel Salgado e outra pessoa seguram uma camisa branca com detalhes vermelhos, em frente a banners 'Bienvenido al North'ç
Novo treinador do North, Míchel Salgado comparou o futebol brasileiro ao processo de transformação da seleção espanhola (Foto: Reprodução)

Míchel Salgado cita transformação da Espanha como exemplo

Para explicar seu ponto de vista, Míchel Salgado recorreu à experiência da seleção espanhola a partir de 2006. Segundo o ex-jogador, naquele período o futebol do país passou por uma transformação na maneira de desenvolver seus atletas e organizar a equipe dentro de campo.

O processo envolveu principalmente o trabalho nas categorias de base. A orientação passou a priorizar a posse de bola, o jogo de posição e o controle das partidas, com a construção de uma identidade que fosse reconhecida nas diferentes etapas de formação.

continua após a publicidade

— A mudança foi no controle de bola, no jogo de posição... O controle do jogo era mais importante do que as individualidades — explicou.

Na avaliação do espanhol, a mudança de mentalidade ajudou a estabelecer uma forma de jogar capaz de sustentar o desempenho da seleção diante de adversários tradicionais, como Brasil, Argentina e Alemanha.

Míchel Salgado assume equipe da Série D

Ex-lateral-direito do Real Madrid, clube pelo qual atuou entre 1999 e 2009, Míchel Salgado iniciou um novo desafio no futebol brasileiro como treinador do North. A equipe mineira disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Lille x PSG - Messi, Neymar e Mbappé

Futebol Internacional

Craque revela impacto da chegada de Messi ao PSG: 'Jogador menor'

Há 1 minuto
Filipe Luís durante o jogo do Monaco contra o Lorient, pelo Campeonato Francês

Futebol Internacional

Filipe Luís vira refém de calendário apertado, mas é cobrado por soluções

Há 2 horas
Messi se emociona na despedida da seleção argentina

Futebol Internacional

Argentina divulga 1ª convocação após saída de Messi; veja lista

Há 2 horas
Jesús Owono, goleiro do Andorra FC

Futebol Internacional

Owono, goleiro que atingiu atacante do Tenerife, pode responder a processo criminal

Há 4 horas
O atacante Jesús de Miguel (dir) estava no Tenerife desde 2025

Futebol Internacional

Jesús de Miguel: quem era o atacante que morreu após choque em campo

Há 5 horas
Troféu AFC Asian Cup em primeiro plano, pedestal preto e fundo de paredes de tijolos.

Futebol Internacional

Copa da Ásia é adiada em meio à escalada de ataques na Arábia Saudita; veja novas datas

Há 5 horas
Mais LANCE!
Real Madrid presta homenagem a atleta falecido após forte choque com goleiro (Foto: Reprodução/X)

Jesús de Miguel recebe homenagem de jogadores do Real Madrid

O atacante Jesús de Miguel (dir) estava no Tenerife desde 2025

Federação espanhola adia jogos após morte de jogador do Tenerife

Lamine Yamal e Nicolas Jackson representam Barcelona e Aston Villa em duelo na Champions League

Barcelona e Aston Villa colocam projetos opostos frente a frente na Champions

Tenerife postou foto em preto e branco e informou morte do atacante Jesús de Miguel

Morre atacante Jesús de Miguel, atingido em campo por goleiro adversário

cristiano ronaldo e filho

Filho de lenda e lateral do Santos estão na lista do Sub-17 de Portugal

Tenerife X Andorra

Atacante sofre parada cardíaca na Espanha após choque com goleiro; veja

Matheus Oliveira e Anyang FC celebram em campo durante partida de futebol.

Ex-Santos brilha no último minuto e atinge marca épica na Ásia

Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)

Segurança preocupa na Ásia; entenda ausência de Cristiano Ronaldo em jogo

Técnico do Flamengo à beira do campo durante Fluminense x Flamengo, Final Carioca 2023

Ex-Flamengo quer voltar à Premier League e mira títulos

Cristiano Ronaldo no banco de reservas no jogo entre Portugal e Noruega, pela Nations League (Foto: Lise Åserud/NTB/AFP)

Champions da Ásia: Cristiano Ronaldo fica fora de jogo por questões de segurança; entenda

Carrick United no banco de reservas; homem de terno cobre o rosto com as mãos, cercado por colegas com casacos pretos e vermelhos.

Ex-técnico do Manchester United vê rebaixamento como possibilidade

Jogadores do Manchester City se defendem de falta cobrada por Marcus Rashford, do Manchester United, pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Barcelona avalia contratação de estrela do Manchester United

Rircharlison com o filho no colo e a mulher Amanda ao lado

Richarlison anuncia nas redes que será pai novamente: 'Agora somos quatro'