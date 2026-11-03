Ex-Real Madrid aponta problema do futebol brasileiro

O futebol brasileiro ainda precisa encontrar uma identidade coletiva para voltar a competir em alto nível no cenário internacional. Essa é a avaliação de Míchel Salgado, ex-jogador do Real Madrid e atual treinador do North, equipe que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Em participação no programa Jogo Aberto, da Band, nesta terça-feira (3), o espanhol analisou o momento do futebol nacional e apontou a falta de um modelo de jogo como um dos desafios do país.

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Durante a conversa, Salgado reconheceu a capacidade brasileira de revelar jogadores talentosos e citou Estêvão como exemplo. Na visão do ex-lateral, porém, a qualidade individual precisa estar acompanhada de uma estrutura coletiva capaz de potencializar as características dos atletas.

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— O Brasil ainda não encontrou essa forma de jogar. O Brasil não encontrou a base para competir a nível internacional — afirmou.

Novo treinador do North, Míchel Salgado comparou o futebol brasileiro ao processo de transformação da seleção espanhola (Foto: Reprodução)

Míchel Salgado cita transformação da Espanha como exemplo

Para explicar seu ponto de vista, Míchel Salgado recorreu à experiência da seleção espanhola a partir de 2006. Segundo o ex-jogador, naquele período o futebol do país passou por uma transformação na maneira de desenvolver seus atletas e organizar a equipe dentro de campo.

O processo envolveu principalmente o trabalho nas categorias de base. A orientação passou a priorizar a posse de bola, o jogo de posição e o controle das partidas, com a construção de uma identidade que fosse reconhecida nas diferentes etapas de formação.

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— A mudança foi no controle de bola, no jogo de posição... O controle do jogo era mais importante do que as individualidades — explicou.

Na avaliação do espanhol, a mudança de mentalidade ajudou a estabelecer uma forma de jogar capaz de sustentar o desempenho da seleção diante de adversários tradicionais, como Brasil, Argentina e Alemanha.

Míchel Salgado assume equipe da Série D

Ex-lateral-direito do Real Madrid, clube pelo qual atuou entre 1999 e 2009, Míchel Salgado iniciou um novo desafio no futebol brasileiro como treinador do North. A equipe mineira disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.