Rumo ao Estrelato: assista ao 4º episódio no Lance! TV

A jornada chega ao fim. O quarto e último episódio do DOC Rumo ao Estrelato, produção original do Lance! TV, estreia nesta terça-feira, às 19h, no YouTube, e mostra o desfecho da viagem dos 23 jovens que foram à Grécia em busca de um contrato com um clube europeu.

O episódio acompanha o último jogo do grupo da Miami Dade no país, contra o AEK, time de primeira divisão e referência no futebol grego. Era a última chance de os atletas se provarem diante de olheiros e empresários. Depois de um dia de descanso e de passeio por Atenas, a molecada entrou em campo com a cabeça no lugar e conseguiu um resultado que marcou a despedida.

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Rumo ao Estrelato: Sartori concede entrevista na Grécia

Trajetória do Rumo ao Estrelato

Em meio à emoção do apito final, o goleiro Vinicius Sartori, protagonista da série, comenta o próprio desempenho, lembra de momentos de extrema importância no jogo e diz que saiu de campo em paz por ter deixado tudo de si.

O episódio também mostra os bastidores de um momento decisivo: a conversa em que o staff da Miami Dade apresenta o feedback individual a cada atleta. Alguns jovens já tiveram propostas negociadas, e o documentário registra as reações de quem recebe a notícia. Para outros, o caminho é mais longo.

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É o caso de Sartori. Elogiado pela segurança e pela postura profissional, o goleiro ouviu qual seu destino a curto e médio prazo, no entanto, revela não desistir independentemente de qual for o seu destino no futebol profissional.

Entre a esperança de um novo capítulo e a possibilidade de um contrato, o episódio mostra como cada jovem lida com o resultado de uma jornada tão intensa. Há também o relato do pai de Sartori, que acompanhou o filho de perto, e a mensagem de despedida do goleiro aos torcedores que o acompanharam.

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A iniciativa é ligada à Miami Dade, projeto criado em 2014 para desenvolver jogadores e identificar talentos com potencial para avançar na carreira esportiva.

O quarto episódio de Rumo ao Estrelato estreia nesta terça-feira, às 19h, no YouTube do Lance! TV.

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