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Uefa prepara homenagem a Jesús de Miguel nos jogos da Champions

Villarreal anunciou homenagem antes do duelo com o PSG, nesta terça-feira

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 16:49
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Tenerife postou foto em preto e branco e informou morte do atacante Jesús de Miguel
Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, morreu aos 30 anos após sofrer um grave choque com o goleiro Jesús Owono durante uma partida na Espanha (Divulgação/CD Tenerife)

A rodada da Champions League terá um clima de luto na Espanha. Após a morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, e o grave acidente ferroviário em Urda, a Uefa anunciou que será realizado um minuto de silêncio em todos os jogos de suas competições nesta semana. O Villarreal também comunicou uma medida especial para a partida contra o PSG, nesta terça-feira (3), no Estádio de la Cerámica.

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O atacante Jesús de Miguel (dir) estava no Tenerife desde 2025
Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, morreu aos 30 anos após sofrer um grave choque com o goleiro Jesús Owono durante uma partida na Espanha (Divulgação/CD Tenerife)

O clube espanhol informou que a decisão foi comunicada pela entidade europeia aos representantes do país na competição. Em publicação nas redes sociais, o Villarreal afirmou que o hino tradicional da Champions não será reproduzido excepcionalmente em seu estádio nesta noite, como demonstração de respeito pelas vítimas das duas tragédias.

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— Como demonstração de respeito, após o trágico falecimento de Jesús de Miguel Alameda e em memória das vítimas do recente acidente ferroviário ocorrido em Urda, a Uefa comunicou aos clubes espanhóis que participam da competição que o hino da Champions não será reproduzido excepcionalmente esta noite em seus respectivos estádios — informou o Villarreal.

Quais jogos da Champions serão disputados na Espanha?

Quatro equipes espanholas estão na disputa da fase de liga da Champions League 2026/27. Nesta terça-feira, o Villarreal recebe o PSG, enquanto o Atlético de Madrid enfrenta o Bayern de Munique, também em casa.

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Na quarta-feira (4), será a vez do Barcelona receber o Aston Villa, no Camp Nou. Já o Real Madrid viaja para enfrentar o AEK.

A homenagem anunciada pela Uefa, com um minuto de silêncio, será realizada em todos os jogos de suas competições europeias ao longo da semana, incluindo Champions League, Europa League e Conference League.

Morte de Jesús de Miguel comove o futebol espanhol

O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, morreu nesta terça-feira (3), aos 30 anos, após não resistir às consequências de um grave choque durante a partida contra o FC Andorra, pela segunda divisão espanhola. O falecimento foi confirmado pelo clube, que informou que o jogador morreu pela manhã, no hospital em que estava internado.

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O acidente aconteceu nos minutos finais do confronto disputado na segunda-feira (2), no estádio Heliodoro Rodríguez López. Na disputa por uma bola, o goleiro Jesús Owono, do Andorra, deixou a área para tentar afastar o perigo e atingiu o atacante.

De Miguel caiu no gramado e recebeu atendimento médico ainda no estádio. O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado e levado de ambulância ao hospital. Apesar dos esforços da equipe médica, seu quadro apresentou piora neurológica durante a madrugada, e a morte foi confirmada na manhã seguinte.

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A partida, que estava empatada em 2 a 2, foi interrompida definitivamente aos 108 minutos. Owono recebeu cartão vermelho direto após o lance.

Acidente ferroviário em Urda também será lembrado

Além da morte do jogador, a homenagem no futebol espanhol também contempla as vítimas do grave acidente ferroviário ocorrido em Urda, na região de Toledo. O episódio provocou comoção no país e motivou manifestações de solidariedade de clubes e instituições esportivas.

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O Barcelona, por exemplo, dedicará o minuto de silêncio antes de seu compromisso contra o Aston Villa tanto a Jesús de Miguel quanto às vítimas do acidente ferroviário.

Em meio às duas tragédias, a rodada europeia será marcada por homenagens e manifestações de apoio às famílias e pessoas afetadas.

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