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Richard Ríos chega a São Paulo e fará parte da recuperação de lesão no Palmeiras

Colombiano sofreu lesão ligamentar no tornozelo esquerdo em partida do Al-Ittihad; jogador chegou ao Brasil nesta terça-feira

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
03/11/2026 17:09
Atualizado há 41 minutos
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Richard Ríos, volante do Palmeiras
(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O meio-campista Richard Ríos chegou a São Paulo nesta terça-feira (3) e já iniciou o processo de recuperação da lesão no tornozelo esquerdo no Palmeiras, segundo apurou o Lance!. O colombiano se machucou na última sexta-feira (30), durante a partida entre Al-Ittihad e Abha, pelo Campeonato Saudita.

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Ríos sofreu a lesão após um adversário cair sobre seu tornozelo em uma disputa de bola. O jogador sentiu dores na região e precisou ser substituído ainda no início da partida. Na saída do estádio, ele utilizou muletas.

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No dia seguinte, o Al-Ittihad divulgou o diagnóstico de uma entorse no tornozelo esquerdo, acompanhada de uma lesão ligamentar. O clube saudita informou que o atleta passaria por um programa de tratamento e reabilitação sob supervisão do departamento médico, mas não estabeleceu um prazo para o retorno aos gramados.

Agora, o jogador contará com a estrutura do Palmeiras durante parte da recuperação. Ainda não há confirmação sobre o tempo em que o jogador utilizará o clube paulista.

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Richard Ríos no Palmeiras

Richard Ríos defendeu o Palmeiras entre 2023 e 2025, antes de se transferir para o Benfica. Em setembro deste ano, o colombiano foi emprestado ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

A lesão no tornozelo também tira o meio-campista dos amistosos da seleção colombiana contra o Chile, previstos para novembro.

Richard Ríos, volante do Palmeiras
SP - SAO PAULO - 16/07/2025 - BRASILEIRO A 2025, PALMEIRAS X MIRASSOL - Richard Rios jogador do Palmeiras durante partida contra o Mirassol no estadio Arena Allianz Parque pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF
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