Craque revela impacto da chegada de Messi ao PSG: 'Jogador menor'

A chegada de Lionel Messi ao PSG mudou a dinâmica do clube francês e também teve consequências para alguns jogadores do elenco. Em entrevista, Achraf Hakimi relembrou o período em que dividiu o vestiário com o argentino e revelou que sentiu uma perda de protagonismo após a contratação do craque, em 2021.

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Messi defendeu o Paris Saint-Germain entre 2021 e 2023, período em que dividiu o vestiário com Achraf Hakimi (Foto: Damien Meyer / AFP)

O lateral-direito marroquino chegou ao PSG apenas um mês antes de Messi e contou que não sabia que o clube estava próximo de acertar com o atacante. Segundo Hakimi, a mudança no projeto esportivo afetou a maneira como a equipe atuava e também sua participação dentro de campo.

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— Não sabíamos que ele vinha naquela altura. No momento em que chegou, o projeto mudou. Deixámos de jogar um futebol agradável e senti-me um jogador mais pequeno em campo — revelou.

Hakimi relata dificuldades mentais durante passagem pelo PSG

O defensor também explicou que sentia uma diferença significativa entre o espaço que tinha no PSG e o protagonismo que exercia na seleção de Marrocos. A situação, segundo ele, afetou sua confiança e tornou a experiência em Paris mais complicada.

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Achraf Hakimi revelou que perdeu protagonismo no PSG após a chegada de Lionel Messi e contou como a mudança afetou sua confiança (Foto: Oli Scarff / AFP)

— Mentalmente, foi difícil. Na seleção, sou um jogador importante. No PSG, era complicado conseguir jogar da forma que queria — afirmou.

Hakimi ainda recordou as críticas que recebia na França por apresentar atuações diferentes pelo clube e pela seleção marroquina. Para o jogador, parte das avaliações não levava em consideração as diferenças entre os contextos das duas equipes.

— Em Paris, criticavam-me muito: 'Por que joga assim em Marrocos e desta maneira em Paris?'. As pessoas não compreendem a diferença — lamentou.

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Messi ficou duas temporadas no PSG

Lionel Messi defendeu o Paris Saint-Germain entre 2021 e 2023. Durante as duas temporadas na França, o argentino dividiu o elenco com Achraf Hakimi, além de nomes como Kylian Mbappé e Neymar.

Em 2023, Messi deixou o futebol francês e acertou sua transferência para o Inter Miami, dos Estados Unidos. A passagem pelo PSG terminou com dois títulos do Campeonato Francês e uma trajetória marcada pela expectativa em torno do trio ofensivo formado pelo argentino, Mbappé e Neymar.