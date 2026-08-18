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Fenerbahçe x Lyon: onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrentam às 16h desta terça-feira

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 11:26
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Fenerbahçe x Lyon (Foto: arte Lance!)
Fenerbahçe x Lyon (Foto: arte Lance!)

Fenerbahçe e Lyon se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Sukru Saracoglu, em Istambul, na Turquia, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League 2026/27. As equipes disputam uma vaga na fase de liga da competição. O confronto terá transmissão ao vivo pelo SBT (TV aberta), TNT (TV fechada), TNT Sports (YouTube) e HBO Max (streaming). Cique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo

Escudo Fenerbahçe
FEN
Lyon-escudo-onde-assistir
OL
Champions League
Playoffs - Jogo 1
Data e Hora
Terça-feira, 18 de agosto, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Sukru Saracoglu, em Istambul, na Turquia
Árbitro
Sven Jablonski (ALE)
Var
Christian Dingert (ALE)
Onde assistir
SBT, TNT SPORTS E HBO MAX

O Fenerbahçe chega ao confronto após começar a temporada do Campeonato Turco com derrota. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Gençlerbirligi no último sábado, mas teve bom desempenho nas fases anteriores da Champions, com eliminações de Górnik Zabrze e Sturm Graz. Para o duelo em Istambul, o time turco não poderá contar com Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde e Anthony Musaba, todos fora por problemas físicos. Recém-contratado, Romelu Lukaku está inscrito na competição, mas ainda é dúvida para começar entre os titulares.

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O Lyon, por sua vez, chega embalado pela classificação na fase anterior. Depois de perder por 2 a 1 para o Sparta Praga na partida de ida, a equipe francesa venceu por 3 a 0 no Groupama Stadium e avançou com 4 a 2 no placar agregado. Como a Ligue 1 ainda não começou, o duelo contra os turcos será o principal compromisso competitivo do Lyon neste início de temporada. O técnico Paulo Fonseca não terá Pavel Sulc, Khalis Merah e Nicolas Tagliafico, mas conta com nomes como Corentin Tolisso e Lois Openda.

Tudo sobre o jogo entre Fenerbahçe x Lyon:

✅ FICHA TÉCNICA

Fenerbahçe 🆚 Lyon
Playoffs – Champions League 2026/27
📆 Data e horário: terça-feira, 18 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul (TUR)
👁️ Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada), TNT Sports (YouTube) e HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Sven Jablonski (ALE)
🚩 Assistentes: Eduard Beitinger e Eric Müller (ALE)
4️⃣ Quarto árbitro: Tobias Reichel (ALE)
📺 VAR: Christian Dingert (ALE)
🎥 AVAR: Pascal Müller (ALE)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🔵 Fenerbahçe (Técnico: Ismail Kartal)
Ederson; Semedo, Skriniar, Aké e Brown; Guendouzi, Kanté, Greenwood, Asensio e Akturkoglu; Muriqi.

🔵🔴 Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Greif; Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté e Abner Vinicius; Tessmann, Morton, Nuamah, Tolisso e Fofana; Openda.

Fenerbahçe x Lyon (Foto: arte Lance!)
Fenerbahçe x Lyon (Foto: arte Lance!)

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