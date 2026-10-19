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Após atrito com Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo é punido por Portugal

FPF aplica suspensão de 30 dias e multa irrisória a Cristiano Ronaldo após atrito com JJ

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 14:55
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Cristiano Ronaldo permaneceu no banco de reservas no jogo de Portugal contra a Noruega da Liga das Nações
Cumprimento preventivo e multa de 255 euros garantem liberação de Cristiano Ronaldo para novembro (Foto: Lise Aserud / AFP)

O Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) oficializou a sanção aplicada a Cristiano Ronaldo devido ao abandono da concentração da seleção em Copenhague no fim de setembro. O astro e capitão da equipe foi condenado a uma suspensão de 30 dias e ao pagamento de uma multa fixada em 255 euros, valor considerado irrisório pela imprensa internacional.

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Montagem coloca Cristiano Ronaldo ao lado de Jorge Jesus
Cabe a Jorge Jesus definir a presença de Cristiano Ronaldo nos jogos decisivos da Liga das Nações (Fotos: AFP)

A decisão baseou-se no artigo 160.º do Regulamento Disciplinar da FPF, reconhecendo que o jogador cometeu intencionalmente uma infração disciplinar ao deixar o hotel da delegação às vésperas do duelo contra a Dinamarca. O episódio ocorreu minutos após uma entrevista coletiva do técnico Jorge Jesus, com quem o atacante teve divergências públicas a respeito do acordo prévio sobre sua minutagem no gramado durante os jogos contra País de Gales e Noruega.

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Apesar da punição, Cristiano Ronaldo estará plenamente disponível para defender a Seleção Portuguesa nos compromissos de novembro pela Liga das Nações, contra Dinamarca e País de Gales. Como o incidente ocorreu no dia 30 de setembro e o jogador cumpriu a suspensão preventiva ao longo das últimas semanas, o gancho se encerra antes das partidas agendadas para os dias 14 e 17 do próximo mês.

A dúvida sobre a presença do atacante nos próximos compromissos da seleção passa agora para a esfera do comando técnico. Caberá a Jorge Jesus avaliar se convocará o camisa 7 após os desentendimentos públicos e as acusações do jogador de que o treinador teria faltado com a verdade em declarações à imprensa.

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