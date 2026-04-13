Fala de Filipe Luís sobre Ancelotti repercute na Espanha: 'Eleva o moral'

As declarações de Filipe Luís sobre a Seleção Brasileira e o técnico Carlo Ancelotti foram destaque no jornal espanhol "Diario AS" nesta segunda-feira (13). A publicação ressaltou que a análise do ex-técnico do Flamengo serviu para elevar o moral dos torcedores em meio às dúvidas sobre o ciclo para a próxima Copa do Mundo.

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O diário destacou que Filipe Luís reforçou o papel de Ancelotti como o nome ideal para comandar o Brasil. Segundo o AS, a análise do ex-lateral do Atlético de Madrid valida a mudança de rumo do país pentacampeão mundial, mesmo em um cenário de incertezas e críticas que o treinador italiano enfrenta por parte da torcida.

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– Não há garantias de que vamos ganhar alguma coisa, mas é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ancelotti nos traz muitas coisas boas – afirmou Filipe Luís em declaração reproduzida pelo jornal.

Filipe Luís analisou a Seleção

A publicação espanhola também enfatizou o argumento de Filipe Luís sobre a qualidade individual do grupo atual. O AS destacou a visão do brasileiro de que, apesar de o país não viver seu melhor momento, a presença de dois dos cinco melhores jogadores do mundo atualmente, Raphinha e Vini Jr, mantém o Brasil no topo do futebol mundial.

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– O Brasil sempre será um dos favoritos, mesmo quando as coisas não estiverem indo bem para eles. As pessoas não acreditam que o Brasil possa vencer. Mas se juntarmos os cinco melhores jogadores do mundo, temos dois: Raphinha e Vini Jr – reiterou o treinador durante o seminário da Conmebol.

Filipe Luís durante Seminário do Futebol da Conmebol (Foto: Reprodução)

Para o AS, o apoio de um recente campeão da Libertadores é fundamental para dar respaldo às decisões de Ancelotti na CBF. O periódico pontuou que a presença do italiano é suficiente para elevar o moral da Seleção e estabilizar a equipe, tratando o treinador como alguém que goza do respeito de jogadores e da imprensa internacional.

– Eu acredito firmemente que a melhor coisa que nos aconteceu foi a vinda do Carlo Ancelotti. Era um momento em que precisávamos de uma figura de peso, que tivesse respaldo suficiente para tomar suas decisões e que as pessoas respeitassem. A vinda dele nos traz estabilidade – explicou o ex-atleta.

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